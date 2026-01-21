¿Malentendido o cortocircuito? La frase de Sebastián Báez en Australia que llamó la atención sobre la Copa Davis

El sábado 7 y el domingo 8 de febrero próximo, en Busán, Argentina visitará a Corea del Sur por los Qualifiers de la Copa Davis. Una serie que se tornó más complejo de lo imaginado, a partir de la fecha, pegada al comienzo de la gira sudamericana de canchas lentas y al arranque del Argentina Open, lo que derivó en un “mal de ausencias”. Y el capitán Javier Frana no podrá contar con los siete jugadores de nuestro país que integran el Top 100, ni tampoco con Horacio Zeballos, Top 5 del mundo en dobles.

Dentro de este contexto, Sebastián Báez habló en el Australian Open sobre su ausencia en el equipo nacional. En declaraciones al periodista Sebastián Varela, del sitio Clay Tenis, el 36° del ranking mundial dijo que no fue considerado por Frana para representar al país. “No recibí ninguna llamada”, expresó el bonaerense luego de superar la primera ronda en el Grand Slam oceánico.

“Llegado el caso de que me llamaban, lo habría pensado, obviamente. A mí me encanta representar a Argentina, tal como lo hice en la United Cup”, destacó Báez, que participó en ocho series coperas, con un saldo de 3 victorias y 5 derrotas en singles. Su último cotejo fue a fines de 2024, una derrota ante Jannik Sinner en la caída ante Italia (1-2), luego campeón.

Báez, en su última participación copera, ante Jannik Sinner, en Málaga, en noviembre de 2024 JORGE GUERRERO� - AFP�

“Es una fecha difícil, pero también era difícil venir para Año Nuevo a la United Cup, y lo hice igual. Entonces, si me pedían ir a Corea tendría que haber revisado la situación, pero como no se llegó a eso, ni siquiera tuve que pensarlo”, agregó Báez. “La decisión es de él y yo la respeto. Siempre le voy a desear lo mejor a cada jugador y a la selección”, expresó el jugador sobre Frana, que antes de ser capitán participó como asesor en el equipo técnico del bonaerense.

La declaración de Báez llega pocos días después de que Frana, antes de viajar a Corea del Sur, valorara el excelente arranque de año que había tenido el jugador, y en una conferencia de prensa explicó los motivos que lo llevaron a no convocarlo para que juegue la serie de Copa Davis. “Hablé con su entrenador (Sebastián Gutiérrez) y creíamos que no valía la pena ponerlo (a Báez) en una situación compleja con la Davis porque él tiene que defender una cantidad de puntos (en febrero) importantes. Afortunadamente, hoy podemos celebrar que está en una semana muy positiva”.

El capitán Javier Frana expresó su posición el viernes pasado en el Tenis Club Argentino de Palermo Manuel Cortina

“Es un chico que tiene un respeto hacia el trabajo, con lo que él hace y deja la vida en cada entrenamiento. Lo veías entrenar hace un mes y no sabías si había tenido un año extraordinario o un año malo. No me sorprende que veamos una versión superada de él”, expresó el capitán el viernes pasado.

Thiago Agustín Tirante, 103° del ranking, es el jugador argentino mejor ranqueado. Cuatro de los cinco nominados serán debutantes en la competición. La delegación albiceleste se completa con Federico Gómez (192°), Marco Trungelliti (130°), y los doblistas Andrés Molteni (25°) y Guido Andreozzi (30°). Además de Báez, tampoco acudirán Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Martín Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

“Los que te dicen que no, entiendo que la mayor dificultad que tuvieron, es tomar la decisión de tener que decir que no. Para mí el equipo es grande. Mi idea es que todos estén arriba del barco”, destacó Frana. Vamos a tomar esta serie con una responsabilidad enorme, pero también lo vamos a disfrutar. Es un momento de demostrar que podemos también, que tenemos buenos jugadores y que unidos somos un gran equipo”, dejó en claro.

Javier Frana, el capitán argentino de Copa Davis, ante una misión compleja en Busán Prensa AAT

El capitán del equipo argentino indicó que los convocados deben vivir el momento “con un estado de gracia” y no padecer el momento. “Tienen que poder sacar su máximo potencial, disfrutarlo y que no tengan el arrepentimiento de no haberlo vivido plenamente”.

“Los jugadores (convocados en esta oportunidad) tienen un muy buen recorrido, un presente y un potencial muy grande. Lo que empecé a trabajar con ellos es que no le tienen que demostrar nada a nadie y que cada uno tiene que tratar de jugar en su máxima expresión, aceptando que siempre en cualquier contienda deportiva la derrota es una posibilidad y que estamos ‘okey’ si eso ocurre”, señaló Frana, en diálogo con LA NACION.