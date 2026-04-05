Marco Trungelliti perdió ante el español Rafael Jodar la final del ATP 250 de Marrakech

Marco Trungelliti (36 años) no logró coronar la mejor semana de su vida tenística como hubiera deseado, ganando su primer título ATP. En el polvo de ladrillo de Marrakech, único certamen africano de la gira, padeció la final frente al joven español Rafael Jodar (19 años), que lo superó en velocidad y energía, imponiéndose por 6-3 y 6-2, en 1h08m. Claro que nada borra los días de ensueño del argentino, que este lunes será el debutante en el top 100 de mayor edad desde 1975 (será 76°, un crecimiento de 41 posiciones).

Marco Trungelliti jugó su primera final de ATP, en Marrakech, donde fue superado con autoridad por el español Rafael Jodar ATP de Marrakech

Jodar, nacido en Leganés, una de las mayores promesas del tenis de España que, mientras tanto... disfruta de Carlos Alcaraz, derramó todo lo bueno que se viene sentenciando sobre él (fue campeón del US Open junior 2024). Por lo pronto, arribó a la final con mucho menos desgaste en las piernas que Trungelliti: con cuatro horas y 54 minutos de acción contra once horas y 41 minutos del santiagueño (comenzó desde la clasificación). Jodar tomó la iniciativa desde el primer punto; es más, el primer game del partido, con el saque del argentino, demandó nueve minutos y se jugaron ¡18 puntos!, hasta que Jodar quebró.

Rafael Jodar, campeón del ATP de Marrakech: el español de 19 años ganó su primer título ATP de Marrakech

El europeo, de 1.91m, castigó fortísimo la pelota y frustró a Trungelliti, que no pudo defenderse ante semejantes ataques. La gran diferencia que se observó en el court también fue en la edad entre ambos: cuando Marco jugó su primer partido como tenista profesional (en mayo de 2008), Jodar tenía... dos años. Diestro y de revés de dos manos, Jodar anotó doce tiros ganadores de drive (contra sólo tres del rival), logró cinco aces, un 55% de primeros servicios, ganando el 86% de puntos con el primer saque (18 de 21) y el 88% con el segundo. Le generó nueve break points a Trungelliti, concretando los rompimientos en cuatro oportunidades (Marco únicamente pudo reaccionar y empujar con un break point, pero tampoco lo pudo conseguir).

Así definió la final Jodar ante Trungelliti

¡JÓDAR CAMPEÓN EN #MARRAKECH! 🏆



Tranqui la devolución en el match point. 😮‍💨



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“Estoy muy agradecido por el apoyo y el amor de la gente de Marrakech. Gracias a mi coach (el español Albert Portas); transmitamos un largo camino y al final logramos entrar en el top 100. Quiero agradecerle en especial a mi mujer (Nadir) y a mi hijo (Mauna), que están apoyándome siempre”, expresó Trungelliti, el finalista primerizo en el ATP Tour más veterano de la Era Abierta. Y amplió, con una sonrisa: “Creo que hoy me sacaron de la cancha; este gran jugador lo hizo. Espero que podamos entrenar juntos así me adapto a tu pelota, jaja”. Durante la ceremonia de premiación el santiagueño fue ovacionado por el público, despertándole una mueca simpática pese a haber perdido la final. Jodar le agradeció las palabras: se convirtió en el segundo hombre nacido en 2006 o después en ganar un título, luego del prodigio brasileño João Fonseca.

Oldest & youngest in the draw 🤝



A great touch of respect from both ❤️#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/XpcM0IVdgm — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Fuera del top 900 en marzo del año pasado, el madrileño completó una temporada 2025 de colección, ganando tres títulos en el Challenger Tour y cerrando el año en las Next Gen ATP Finals. Esta temporada jugó la final del Challenger de Canberra, siguió madurando, pasó las qualy del Australian Open y del Masters 1000 de Miami: este lunes será 57° del mundo (+32).

“Creo que él jugó mucho más agresivo que yo, desde el principio me puso mucha presión y no pude salir de la situación en la que estaba, así que queda mucho aprendizaje, sobre todo sacar un poco mejor. Pero, básicamente, jugó mejor que yo y no hay mucho más para agregar sobre el juego”, le comentó Trungelliti a LA NACION, desde la llamada Ciudad Roja marroquí, con una altitud de 466 metros.

Marco Trungelliti jugó su primera final de ATP, en Marrakech, donde fue superado con autoridad por el español Rafael Jodar ATP de Marrakech

Trungelliti comenzó el año en el puesto 130°. Después de haber perdido el quinto punto de la serie de Copa Davis entre la Argentina y Corea del Sur en Busan, asumió el “fracaso” y se angustió tanto que pensó en retirarse (así se lo confesó a LA NACION hace unos días), pero logró aislarse de la mala energía, se aferró a los suyos, salió adelante y, dos meses después, superó ampliamente el objetivo que tenía: ser unas de las mejores cien raquetas del mundo (su mejor posición había sido 112°, en marzo de 2019). “Esta va a ser una semana muy especial, que la voy a tener siempre como un precioso recuerdo. Obviamente que me hubiese gustado ganar. En el tenis siempre buscamos competir y ganar; no fue el día, para nada. Pero es un lindo comienzo de temporada, sobre todo después de un fracaso personal en la Copa Davis. Ahora ya está un poquito mejor y, entre comillas, olvidado”, apuntó.

El crecimiento en el ranking le asegurará entrar en forma directa a Roland Garros y Wimbledon. “En cuanto a lo deportivo, el cambio será grande; también en lo económico. Pero, al final, toda la parte económica es una consecuencia de estar compitiendo bien. Por lo tanto, todavía estamos con algunas dudas sobre qué calendario hacer, porque la cosa ha cambiado, pero iremos adaptándonos”, concluyó, ante un nuevo escenario. Después de haber vencido momentos espinosos en su carrera, el resultado de la final en el Grand Prix Hassan II no ensombrece en lo más mínimo una historia cinematográfica y de superación.

Lo mejor de la final del ATP de Marrakech