Mariano Navone se impuso a Brooksky en el debut de Roland Garros

El estreno de Mariano Navone en Roland Garros 2026 no dejó dudas. En su debut en el Grand Slam de París, el argentino resolvió con autoridad su duelo ante el estadounidense Jenson Brooksby.

Más allá de haber comenzado el partido con un quiebre en contra, el jugador de 9 de julio (38° del ranking ATP) se mostró firme durante toda la jornada de este lunes. Revirtió el arranque, se adueñó del ritmo del juego y encadenó tres sets idénticos para cerrar el triunfo por 6-4, 6-4 y 6-4 frente al norteamericano (63°), en poco más de dos horas y media.

“Era concentrarse solo en jugar y no pensar mucho en todo lo de alrededor, que no suma. Pero bueno, a veces no es tan fácil manejarlo, somos humanos. Estoy contento porque arranqué un poco apagado, con una actitud rara en mí, metido para adentro. Y luego empezó a salir esa bronca, de hecho creo que en el grito al final salió un poco una descarga, estaba conteniendo ahí un poco el alma”, comentó Navone a ESPN.

Además, el argentino habló del calor imperante en París: “Está duro. A ver: obviamente que Flushing Meadows o Australia muchas veces son peores, por el tema de jugar en cancha dura. Pero estamos preparados para todo, jugamos en Río con 200 grados a cualquier hora”. Y agregó: “Creo que yo estaba un poco mejor físicamente con él, aún así, habiendo jugado hace dos días una final en Ginebra. Hay que prepararse para esto, comer mucho arroz, alimentarse y dormir bien y después disfrutar, que es parte de esto”.

El resultado llega en continuidad directa con su muy buena semana en el ATP 250 de Ginebra, torneo en el que alcanzó la final tras superar a nombres de peso como Casper Ruud, aunque no logró coronarse y debió conformarse con el subcampeonato tras caer ante Learner Tien.

A partir de las últimas actuaciones, Navone logró meterse en el Top 40 luego de haber ocupado el puesto 79° en marzo, un ascenso en el que también se inscribe su título en el ATP 250 de Bucarest, obtenido en abril. En este contexto, la defensa de los puntos cobraba especial relevancia: en 2025 había alcanzado la tercera ronda en París, por lo que necesitaba ganar para sostenerse en ese grupo. Cumplió con ese objetivo.

En la siguiente instancia se medirá con el checo Jakub Mensik, número 27 del mundo, quien avanzó tras eliminar al invitado local Titouan Droguet.