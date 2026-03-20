Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli, los festejos argentinos en el arranque del Miami Open

Después de un miércoles sin tenis, marcado por una tormenta que atravesó toda la jornada, el cuadro principal del Miami Open, segundo Masters 1000 de la temporada, comenzó a disputarse con más de 50 encuentros, entre los singles masculinos y femeninos. Y, desde luego, con participación de los representantes argentinos.

En el primer turno llegó la victoria de Mariano Navone (61°), que se impuso al georgiano Nikoloz Basilashvili (134°) por 7-6 (9-7) y 6-3. Más allá de la diferencia de ranking, fue un buen triunfo para el de 9 de Julio, ante un rival experimentado, con pasado de Top 20 (llegó a ser el 16° del mundo) y con interesantes resultados en canchas duras. Navone terminó el partido con un buen número en los primeros servicios -ganó el 79%-, no sufrió quiebres y capturó la única chance que tuvo sobre el saque del georgiano para el break decisivo del segundo set, sumó pocos winners (9) y desaciertos (15), en comparación con los 20 tiros ganadores y los 46 errores no forzados de Basilashvili, que lo triplicó en equivocaciones.

El próximo rival de Navone será el monegasco Valentin Vacherot, 25° del mundo y que atraviesa el mejor momento de su carrera, luego de ganar el año pasado el Masters 1000 de Shanghái, una de las grandes sorpresas de la temporada.

El otro argentino ganador de la jornada fue Camilo Ugo Carabelli (66°), que también consiguió una muy buena victoria sobre el potente francés Giovanni Mpetshi Perricard (59°), en este caso por 2-6, 6-3 y 7-6 (7-3), en un cotejo cambiante y que el Brujo consiguió inclinar de su lado en el desempate, después de estar abajo en la cuenta en varios pasajes. Ugo Carabelli se sobrepuso a los 24 aces que anotó el jugador galo y ganó bastante con el segundo servicio (59%); en los intercambios, no hubo grandes distancias (44 winners y 30 no forzados para Mpetshi Perricard, 31-23 para Camilo), pero claramente Ugo Carabelli rindió mejor en los puntos más trascendentes. En la segunda ronda, irá contra el estadounidense Sebastian Korda, 36° del mundo y que hace algunas semanas obtuvo el torneo de Delray Beach, en cemento.

En cambio, Francisco Comesaña sumó otra decepción, dentro de una temporada de escasas alegrías. El marplatense (82°) perdió claramente con el chileno Alejandro Tabilo (41°) por 6-4 y 6-2, en una hora y 17 minutos. Comesaña terminó el juego con 29 errores no forzados (19 de Tabilo) y no consiguió tomar ninguna de las dos chances que tuvo para quebrar al zurdo chileno. El Tiburón totaliza 4 victorias y 9 derrotas en lo que va de 2026.

También fue debut y despedida para Solana Sierra. La marplatense, única representante argentina en la llave femenina, se fue en la primera ronda con una contundente derrota por 6-1 y 6-3 frente a la rusa Kamilla Rakhimova (57°) en apenas 57 minutos de acción. Solana apenas ganó 4 puntos (23%) con su segundo saque, y no pudo salvar ni uno de los 5 break points que enfrentó.

La acción en el Hard Rock de Miami continuará este viernes, con los cotejos que faltan de la primera ronda y el comienzo de la segunda rueda -imperdible el cruce entre Carlos Alcaraz y Joao Fonseca, desde las 20- , con este programa para los argentinos:

Desde las 11:

Thiago Tirante vs. Valentin Royer (Francia)

Tercer turno:

Sebastián Báez vs. Adam Walton (Australia)

Quinto turno: