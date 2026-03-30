Miami Open: Jannik Sinner se consagró y completó un mes perfecto para acercarse a Alcaraz

Fue un domingo de nubes, lluvias y clima poco propicio en el Hard Rock Stadium. Poco de eso le importó a Jannik Sinner, al que le alcanzó un rato libre de interrupciones para quedarse con el título del Masters 1000 de Miami, el segundo en este año para el italiano, al doblegar al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-4, en una hora y 33 minutos de acción.

De este modo, Sinner se convirtió en el primer italiano y el octavo jugador en conquistar el Sunshine Double, tal como se conoce al doblete que integran Indian Wells y Miami, un logro que previamente consiguieron en este siglo Roger Federer (2005, 2006 y 2017), Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016) y Andre Agassi (2001); antes fue para Marcelo Ríos (1998), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991).

El nacido en San Candido es, eso sí, el primero en lograrlo sin ceder ni un set. Acumula 17 triunfos 34 parciales consecutivos ganados en forma consecutiva en torneos de la serie Masters 1000, y el tercero en fila, ya que había ganado de la misma manera en Indian Wells y, a fines del año pasado, en París.

Jannik Sinner y una devolución contra Jiri Lehecka; el italiano impuso su superioridad en Florida (AP Photo/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

En cuanto al ranking, con sus victorias en la gira norteamericana, Sinner continúa en el número 2 del mundo, pero ahora llega a 12.400 puntos y redujo buena parte de la ventaja que le llevaba Carlos Alcaraz, líder con 13.590, pero ahora solamente 1190 por delante del italiano.

Además, el panorama es complejo ahora para el español, que en las próximas semanas deberá defender 2330 puntos, correspondientes a los títulos de Montecarlo y Roma y la final de Barcelona del año pasado. En todo caso, la situación ahora está en manos del italiano: si es campeón en Montecarlo, regresará a la cima del circuito, independientemente de cómo le vaya a Alcaraz en el polvo de ladrillo del Principado.

SUNSHINE DOUBLE 🌴

WITHOUT LOSING A SET 😱



The moment @janniksin completed a historic #MiamiOpen title! pic.twitter.com/b5o1mN3kf4 — Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2026

Favorito indiscutido al título tras la temprana eliminación de un agotado Alcaraz, Sinner empezó a edificar su victoria en la final con un quiebre en el tercer game; escapó enseguida de un break al levantar un 0-40 con tres saques ganadores y dos aces, y conservó esa diferencia para capturar el primer set. Apenas iniciado el segundo parcial, la lluvia, que ya había demorado el arranque de la final, obligó a un parón de una hora y media.

En la reanudación, cada uno mantuvo su saque hasta el noveno juego; Lehecka trastabilló y lo cedió en un momento clave; a continuación, el italiano cerró con autoridad y con una volea ganadora para obtener su segundo festejo en Miami, tras el éxito en 2024, el séptimo Masters 1000 de su carrera y el 26° de su carrera. Además, en el cemento de Florida, Sinner había perdido dos definiciones, en 2021 y 2023, antes de hacerse finalmente con el trofeo en 2024. Vale recordar que en 2025 no pudo participar porque estaba suspendido después de un doble positivo por uso de clostebol.

La felicidad de Jannik Sinner (AP Photo/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

“Las finales siempre son difíciles. Hoy las condiciones eran diferentes, había que trabajar de otra manera los golpes, pero estoy muy feliz. Esto es un gran paso antes de empezar la gira de polvo de ladrillo. Es muy difícil lograr el Sunshine Double, y conseguirlo es algo increíble, volver a casa con dos trofeos. Esto significa mucho para mí”, dijo Sinner, que no cedió su saque en la final y terminó con un 92 por ciento de los puntos ganados con el primer servicio, una cifra decisiva para quedarse con el triunfo, y que completó con 22 winners y 19 errores no forzados; Lehecka, en la búsqueda infructuosa de vulnerar al número 2 del mundo, totalizó 16 tiros ganadores y cometió 28 equivocaciones. El checo, que había arribado a la definición sin ceder su saque en las rondas previas, se quedó con las ganas de emular a su compatriota Jakub Mensik, el campeón de Miami en 2025.