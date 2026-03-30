Así quedó la tabla histórica de campeones del Masters 1000 de Miami, tras el título de Jannik Sinner

Jannik Sinner (2°) se coronó campeón del Masters 1000 de Miami que se disputó en el Hard Rock Stadium al derrotar este domingo en la final al checo Jiri Lehecka (21°) por un doble 6-4 y logró el segundo título, con el que escaló una posición en la tabla de campeones históricos.

El encuentro para decidir al sucesor de Jakub Mensik -ganó la edición 2025 al superar a Novak Djokovic-, comenzó a las 16 (hora argentina) y concluyó varias horas después a raíz de las inclemencias del tiempo en la península de la Florida en Estados Unidos que obligaron a una larga interrupción tras el primer set.

El italiano logró ‘Sunshine Double’ (‘Doblete del sol’), es decir conquistar Indian Wells y Miami en un mismo año. El último que lo había conseguido fue Roger Federer en 2017. Más allá de la coronación, seguirá siendo el número 2 del ranking mundial de la ATP por detrás de Carlos Alcaraz (1°), eliminado en la tercera ronda por Sebastián Korda.

Sinner, con la estrella en Miami, llegó a los 27 trofeos en su carrera de los cuáles siete de ellos son en Masters 1000 con la particularidad de que no repitió en ninguno: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; París 2025; e Indian Wells y Miami 2026.

El camino de Sinner al título en el Masters 1000 de Miami

Primer ronda: Bye.

Bye. Segunda ronda : 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (76°).

: 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (76°). Octavos de final : 6-1 y 6-4 al francés Corentin Moutet (33°).

: 6-1 y 6-4 al francés Corentin Moutet (33°). Cuartos de final : 7-5 y 7-6 (4) al estadounidense Alex Michelsen (40°).

: 7-5 y 7-6 (4) al estadounidense Alex Michelsen (40°). Semifinal : 6-3 y 7-6 (4) al alemán Alexander Zverev (4°).

: 6-3 y 7-6 (4) al alemán Alexander Zverev (4°). Final: 6-4 y 6-4 al checo Jiri Lehecka (21°).

Sinner volvió a ganar el campeonato tras su conquista en 2024. Así, subió al cuarto puesto del escalafón histórico y comparte la ubicación con los legendarios Andy Murray, Andy Roddick e Iván Lendl.

Los máximos ganadores del Masters 1000 de Miami son el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Andre Agassi con seis estrellas cada uno. El segundo lugar lo ostenta Federer, con cinco, mientras que Pete Sampras sonrió en tres oportunidades.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6

Roger Federer (Suiza) - 5

Pete Sampras (Estados Unidos) - 3

Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) / Jannik Sinner (Italia) - 2

Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) / Jakub Mensik (República Checa) - 1