Jannik Sinner vs. Jiri Lehecka, por la final del Miami Open 2026: horario y cómo ver online

El Masters 1000 de Miami, el segundo de la zaga de la temporada, tendrá nuevo campeón porque, tras la coronación del checo Jakub Mensik en 2025, la edición en curso la definen Jannik Sinner (2°) y Jiri Lehecka (21°) este domingo en el Hard Rock Stadium.

El partido inicia a las 16 (hora argentina) y se transmite en vivo por ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El mano a mano entre Kiri Lehecka y Jannik Sinner

La previa de Sinner vs. Lehecka

Sinner persigue convertirse en el octavo jugador en obtener el ‘Sunshine Double’ (‘Doblete del sol’), es decir conquistar Indian Wells y Miami en un mismo año. El último que lo consiguió fue Roger Federer en 2017. Más allá del resultado que obtenga, seguirá siendo el número 2 del ranking mundial de la ATP por detrás de Carlos Alcaraz (1°), eliminado en la tercera ronda por Sebastián Korda.

Hasta el momento, el italiano conquistó 26 torneos y, entre ellos, seis Masters 1000 sin repetir en ninguno: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; París 2025; e Indian Wells 2026.

Jannik Sinner busca su 27° título en el circuito de la ATP Lynne Sladky - AP

Justamente la caída de Alcaraz en la parte alta del cuadro abrió el camino para una sorpresa y fue Lehecka el que prevaleció por sobre los demás. Así, el checo accedió a su primera final de un Masters 1000 -su mejor actuación había sido semifinales en Madrid 2024-. En caso de ser campeón por tercera vez en su carrera, subirá hasta el 12° lugar del escalafón mientras que si cae se ubicará 13°.

“Es una gran sensación. Es algo por lo que he estado trabajando tanto desde la pretemporada como durante todo el año. Tengo confianza en mi juego y el trabajo que hago. No importaba cuando, pero sabía que llegaría y fue un bonito ejemplo de cómo quiero jugar. Me salió bien, así que estoy muy feliz con mi actuación”, expresó Lehecka después de derrotar a Arthur Fils en semifinales y con miras a la definición ante Sinner.

El checo Jiri Lehecka se aseguró subir al menos ocho puestos en el ranking de la ATP después de Miami Rebecca Blackwell - AP

El camino de Sinner hacia la final

Primer ronda: Bye.

Bye. Segunda ronda : 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (76°)

: 6-3 y 6-3 al bosnio Damir Dzumhur (76°) Octavos de final : 6-1 y 6-4 al francés Corentin Moutet (33°)

: 6-1 y 6-4 al francés Corentin Moutet (33°) Cuartos de final : 7-5 y 7-6 (4) al estadounidense Alex Michelsen (40°)

: 7-5 y 7-6 (4) al estadounidense Alex Michelsen (40°) Semifinal: 6-3 y 7-6 (4) al alemán Alexander Zverev (4°)

El camino de Lehecka hacia la final

Primera ronda : 6-2 y 7-5 al francés Moise Kouamé (385°)

: 6-2 y 7-5 al francés Moise Kouamé (385°) Segunda ronda : 6-3 y 7-6 (6) al estadounidense Ethan Quinn (56°)

: 6-3 y 7-6 (6) al estadounidense Ethan Quinn (56°) Octavos de final : 6-4, 6-7 (4) y 6-2 al estadounidense Taylor Fritz (7°)

: 6-4, 6-7 (4) y 6-2 al estadounidense Taylor Fritz (7°) Cuartos de final : 7-6 (1) y 7-5 al español Martín Landaluce (151°)

: 7-6 (1) y 7-5 al español Martín Landaluce (151°) Semifinal: 6-2 y 6-2 al francés Arthur Fils (31°)

El cuadro del Masters 1000 de Miami, con los finalistas definidos

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami