escuchar

El regreso al circuito ATP de Rafa Nadal en Brisbane atrae todos los focos en el inicio de la temporada de tenis en 2024, pero otro excampeón de un Grand Slam, el croata Marin Cilic, está también de vuelta después de un año 2023 casi en blanco, como consecuencia de una grave lesión en su rodilla derecha.

A sus 35 años, el que llegara a ser número 3 mundial y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2014, acaba de pasar un calvario. Fue después de ese inconveniente físico sufrido hace casi un año en el inicio de la temporada de 2023, en el torneo de Pune (India).

Cilic entonces fue operado y necesitó 12 meses para recuperarse. Casi un año en el que varias veces se planteó si su carrera estaba terminada. Pero el gigante (1,98 metros) croata no se rindió y está en Hong Kong para iniciar su año con ilusiones renovadas.

El croata había empezado su temporada 2023 con una buena dinámica, regresando al Top 15 por primera vez desde 2019 y con ambiciones de seguir progresando en el ranking. Pero su lesión de rodilla estropeó todos los planes.

Después de su operación solo disputó un partido en el circuito principal ATP, en el torneo de Umag ante sus compatriotas. Entusiasmado escribió en su Instagram: “Hace 18 años, mi increíble viaje en el ATP Tour comenzó aquí en el torneo de Umag. A pesar de enfrentarme a un duro camino después de mi cirugía de rodilla en enero, mi determinación para seguir adelante sigue siendo tan fuerte como lo fue hace todos esos años. Quiero dar las gracias a mi equipo por estar a mi lado durante este período difícil. Tu apoyo, creencia e inspiración fueron mi fuerza motriz. Ahora, con gran emoción, espero continuar mi viaje en el torneo de Umag, el lugar donde todo empezó hace tantos años.

Sin embargo, fue derrotado allí en dos sets en primera ronda. No estaba preparado ni física ni mentalmente para la alta competencia y se vio obligado a regresar a la convalecencia, para soñar con una reaparición de verdad.

“Era un año interesante, que se interrumpió justo al principio”, resumió Cilic en una entrevista con la agencia francesa AFP, justo antes del inicio del torneo ATP 250 de Hong Kong. “Me operé del menisco y luego tuve problemas de cartílago”, cuenta.

El derrumbe fue notable. Hoy es el 674º del ranking mundial, dos por debajo de Rafa Nadal. ”La paciencia y la persistencia hacen al progreso”, escribió en Instagram hace un mes. Por desgracia, el sorteo no se apiadó de él. En la primera ronda tendrá un duro rival: el alemán Jan-Lennard Struff (25º del mundo). “Es un adversario difícil”, admite el croata. “Nos conocemos desde hace muchos años y somos amigos de verdad. Va a suponer un gran desafío”, estimó.

“Hay una vida diferente”

El primer objetivo de Cilic en el inicio de 2024 es la preparación del Abierto de Australia (se disputa del 14 al 28 de enero), primera cita del Grand Slam y donde estuvo a punto de ser campeón en 2018, cuando perdió en la final ante el suizo Roger Federer tras cinco emocionantes sets. “Tuve una bola de break en el inicio del quinto set, pero bueno, la dejé pasar. Lo que puedo decir de aquella época y de los meses que la precedieron es que fue sin duda el pico de mi carrera”, asegura.

En cambio, para esta nueva etapa prefiere no fijarse objetivos precisos. “Tuve la fortuna durante muchos años de no sufrir lesiones graves”, dijo. El año que termina fue por lo tanto un contraste: “Si tengo la posibilidad de jugar, estaré feliz de verdad. Si no, si las cosas van mal, pues bueno, así será”, afirmó con cautela.

La pausa forzada en una carrera que como profesional empezó en 2005 le dio tiempo también para pensar en la vida fuera del tenis. “Es gracioso porque tenía la impresión de ser más una persona normal que un tenista profesional”, sonríe. “Entrenaba, pero mi mente estaba totalmente desligada del circuito y en casa, por las tardes, podía pasar tiempo con mis hijos”, añade este padre de dos niños. “Estar fuera del circuito me dio una perspectiva diferente, la idea de que hay una vida diferente”, afirma.

LA NACION