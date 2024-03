Escuchar

Este domingo continúa el Masters 1000 de Miami con duelos que cerrarán la segunda ronda del cuadro masculino y la tercera del femenino en el Hard Rock Stadium, sede del campeonato que aglomera a casi todas las figuras de los circuitos de la ATP y WTA. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los partidos se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En el campeonato de varones sobresalen los enfrentamientos entre Cameron Norrie y Daniil Medvedev, el campeón defensor; y Casper Ruud vs. Alejandro Davidovich Fokina. Además se presentan Jannik Sinner vs. el neerlandés Tallon Griekspoor y Holger Rune vs. Fabián Marozsan. El único argentino que continúa en carrera es Francisco Cerúndolo gracias a su victoria sobre Sebastián Ofner 7-6 (2), 6-7 (2) y 6-1 y enfrentará al ruso Karen Kachanov. En la segunda etapa quedaron eliminados Sebastián Báez a manos del alemán Dominik Koefner 6-3 y 6-2 y Tomás Etcheverry ante Andy Murray 7-6 (0) y 6-3.

Quienes ya se encuentran en 32avos de final son, entre otros, Carlos Alcaraz, máximo favorito al título y principal preclasificado por la ausencia de Novak Djokovic; el polaco Hubert Hurkacz, el alemán Alexander Zverev.

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ATP

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ATP

En el certamen femenino ya no está Aryna Sabalenka. La bielorrusa, que participó del campeonato a pesar de que a poco de su debut falleció su expareja Konstantin Koltsov, perdió en la tercera ronda con la ucraniana Anhelina Kalinina 6-4, 1-6 y 6-1 y se despidió más temprano de lo esperado. Tampoco quedan argentinas a raíz de la derrota de Nadia Podoroska 6-1 y 6-2 con Coco Gauff, la tercera favorita y ahora principal amenaza Iga Swiatek. Ambas se presentan este domingo con el objetivo de meterse en los octavos de final. La polaca, que defiende el título, contra la checa Linda Noskova y la estadounidense vs. la francesa Oceane Dodin.

A diferencia del torneo para varones, en el de mujeres hubo sorpresas. Además de Sabalenka, Elina Svitolina cayó en la segunda etapa frente a Naomi Osaka -exnúmero 1 del ranking de la WTA, pero actualmente no en su mejor versión- 6-2 y 7-6 (5). La tunecina Ons Jabeur dijo adiós en la misma instancia al ceder contra la rusa Elina Avanesyan 6-1, 4-6 y 6-3.

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami WTA

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami WTA