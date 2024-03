Escuchar

Se lleva a cabo desde este martes el Masters 1000 de Miami, el segundo de la temporada luego de Indian Wells, con la participación de casi todos los mejores tenistas del circuito de la ATP y WTA, entre ellos siete argentinos. Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los partidos se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Entre los varones el primer preclasificado y máximo favorito al título es Carlos Alcaraz, ganador la semana pasada de Indian Wells. El español, segundo del ranking internacional, es el principal candidato al título por la ausencia de Novak Djokovic a raíz de que manifestó que esta temporada, a sus 36 años, es más “selectivo” al momento de elegir los campeonatos. El serbio se despidió sorpresivamente en la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada y, más allá de que no compita en la Florida, continuará en lo más alto del escalafón porque no perderá puntos dado que no participa desde 2019 -no podía ingresar a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el Covid-19-.

Sebastián Báez es el mejor argentino preclasificado en el Masters 1000 de Miami RODRIGO ARANGUA - AFP

Tampoco juega Rafael Nadal, aquejado por lesiones y con el foco puesto en la gira sobre polvo de ladrillo. La principal amenaza para Alcaraz, campeón en 2022, es Jannik Sinner, segundo sembrado por delante del ruso Daniil Medvedev, quien defiende la corona que logró la temporada pasada.

En el cuadro principal hay cinco argentinos: Francisco Cerúndolo, Facundo Díaz Acosta, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Pedro Cachín. Cerúndolo, Báez y Etcheverry esperan rival en la segunda ronda mientras que Díaz Acosta debuta contra el australiano Alexei Popyrin y Cachín contra un rival proveniente de la clasificación.

El cuadro masculino del Masters 1000 de Miami

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ATP

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ATP

Máximos ganadores del Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6

Roger Federer (Suiza) - 4

Pete Sampras (Estados Unidos) - 3

Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2

Daniil Medvedev (Rusia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) - 1

El torneo femenino, con presencia argentina

El Masters 1000 de Miami para mujeres comienza este martes y participan Nadia Podoroska y Lourdes Carlé. Ambas ingresaron al cuadro principal tras superar la clasificación y luego de 18 años la Argentina cuenta con dos jugadoras en un certamen de esa categoría. La rosarina debutará contra la estadounidense Ashlyn Krueger mientras que la Daireaux, provincia de Buenos Aires, lo hará vs. la checa Brenda Fruhvirtová.

Ninguna de las albicelestes es favorita al título que quiere recuperar la polaca Iga Swiatek, ganadora de la edición 2022 del campeonato de la Florida y la semana pasada del Masters 1000 de Indian Wells. Por ser la mejor preclasificada aguarda rival en la segunda ronda al igual que Aryna Sabalenka, quien en las últimas horas sufrió la muerte de su pareja, Konstantin Koltsov, y, aunque sigue en el cuadro, seguro desista de participar. La bielorrusa espera por la ganadora del duelo entre su amiga Paula Badosa y la rumana Simona Halep, que regresa al circuito luego de la suspensión por doping que le aplicó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por cuatro años y que, recientemente, redujo a nueve meses. La campeona de Roland Garros de 2018 y Wimbledon de 2019 fue invitada al certamen y no juega oficialmente desde el US Open 2022.

Otra novedad en el torneo es la ausencia de la campeona defensora, la checa Petra Kvitova. A los 34 años, dejó su carrera en pausa desde finales del año pasado y está esperando un hijo.

El cuadro femenino del Masters 1000 de Miami

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami WTA

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami WTA

Máximas ganadoras del WTA Masters 1000 de Miami

Serena Williams (Estados Unidos) 8

Steffi Graf (Alemania) - 5

Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - 3

Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia) - 2