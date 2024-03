Escuchar

El Masters 1000 de Miami comienza este martes con los mejores tenistas de las ramas masculina y femenina en búsqueda del título en el segundo certamen de la zaga luego de Indian Wells. El campeonato que se desarrolla en el Hard Rock Stadium se extiende hasta el domingo 24 de marzo, día en que se disputarán las definiciones.

Cada jornada inicia a las 12 (hora argentina) y los encuentros se transmiten en vivo por ESPN 3, por lo que también se pueden ver online en la plataforma digital Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente de un cableoperador para acceder al contenido.

Star+.

Flow (ESPN 3).

DGO (ESPN 3).

Telecentro Play (ESPN 3).

Carlos Alcaraz es el mejor preclasificado entre los hombres, ante la ausencia de Novak Djokovic Mark J. Terrill - AP

Alcaraz, el favorito entre los hombres

Entre los varones el primer preclasificado y máximo favorito al título es Carlos Alcaraz, ganador la semana pasada de Indian Wells. El español, segundo del ranking internacional, es el principal favorito al título por la ausencia de Novak Djokovic a raíz de que manifestó que esta temporada, a sus 36 años, es más “selectivo” al momento de elegir los campeonatos. El serbio se despidió sorpresivamente en la tercera ronda del primer Masters 1000 de la temporada y, más allá de que no compita en la Florida, continuará en lo más alto del escalafón porque no perderá puntos dado que no participa desde 2019 -no podía ingresar a Estados Unidos por su negativa a vacunarse contra el Covid-19-.

Tampoco juega Rafael Nadal, aquejado por lesiones y con el foco puesto en la gira sobre polvo de ladrillo. La principal amenaza para Alcaraz, campeón en 2022, es Jannik Sinner, segundo sembrado por delante del ruso Daniil Medvedev, quien defiende la corona que logró la temporada pasada.

En el cuadro principal hay cinco argentinos: Francisco Cerúndolo, Facundo Díaz Acosta, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Pedro Cachín. Cerúndolo, Báez y Etcheverry esperan rival en la segunda ronda mientras que Díaz Acosta debuta contra el australiano Alexei Popyrin y Cachín contra un rival que saldrá de la clasificación.

El torneo femenino, con presencia argentina

El Masters 1000 de Miami para mujeres comienza este martes y participan Nadia Podoroska y Lourdes Carlé. Ambas ingresaron al cuadro principal tras superar la clasificación y luego de 18 años la Argentina cuenta con dos jugadoras en un certamen de esa categoría. La rosarina debutará contra la estadounidense Ashlyn Krueger mientras que la deportista de Daireaux lo hará vs. la checa Brenda Fruhvirtová.

Nadia Podoroska incursiona en su segundo Masters 1000 consecutivo: jugó Indian Wells Mark Baker - AP

Ninguna de las albicelestes es favorita al título que quiere recuperar la polaca Iga Swiatek, ganadora de la edición 2022 del campeonato de la Florida y la semana pasada del Masters 1000 de Indian Wells. Por ser la mejor preclasificada aguarda rival en la segunda ronda al igual que Aryna Sabalenka, quien en las últimas horas sufrió la muerte de su pareja, Konstantin Koltsov, y sigue en el cuadro porque, según trascendió, no desistiría de participar. La bielorrusa espera por la ganadora del duelo entre su amiga Paula Badosa y la rumana Simona Halep, que regresa al circuito luego de la suspensión por doping que le aplicó el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por cuatro años y que, recientemente, redujo a nueve meses. La campeona de Roland Garros de 2018 y Wimbledon de 2019 fue invitada al certamen y no juega oficialmente desde el US Open 2022.

Otra novedad en el torneo es la ausencia de la campeona defensora, la checa Petra Kvitova. A los 34 años, dejó su carrera en pausa desde finales del año pasado y está esperando un hijo.