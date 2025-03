Masters 1000 de Indian Wells 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este domingo continúa el Masters 1000 de Indian Wells 2025 para las ramas masculina y femenina con partidos correspondiente a la tercera ronda de ambos campeonatos. Los encuentros del denominado “quinto Grand Slam” se disputan desde las 15 (hora argentina) en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, y se transmiten en vivo por ESPN 3, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En el certamen de varones el italiano Matteo Berrettini (28°) se mide con el griego Stefano Tsitsipas (8°) desde no antes de las 17 en el estadio número 1 donde, a continuación, el ruso Daniil Medvedev (5°) choca con el local Alex Michelsen (31°). Además, en el escenario 2 abren la jornada el norteamericano Tommy Paul (10°) contra el británico Cameron Norrie y en el penúltimo juego del día, es decir no antes de las 22, el galo Arthur Fils (20°) juega con el italiano Lorenzo Musetti (15°). Otro de los juegos destacados es el del danés Holger Rune (12°) vs. el francés Ugo Humbert (18°) en la cancha 4 desde no antes de las 19.

De los cuatro argentinos que iniciaron el certamen, solo sigue en carrera Francisco Cerúndolo porque Sebastián Báez, Mariano Navone y Tomás Etcheverry perdieron y cerraron sus participaciones en California. El tenista porteño superó en la segunda ronda al estadounidense Mackenzie McDonald (109°) por 4-6, 7-6 (7-3) y 6-1 y enfrentará en la tercera ronda al neerlandés Botic van de Zandschulp (85°), verdugo de Novak Djokovic. El serbio no es el único de los favorito al título que se despidió temprano del campeonato porque tampoco sigue Alexander Zverev, número 2 del ranking mundial de la ATP y primer preclasificado por la ausencia de Jannik Sinner -suspendido por doping-. El alemán cedió ante Tallon Griekspoor y, ahora, el principal candidato es el español Carlos Alcaraz (2°), bicampeón defensor del Masters 1000.

Cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2025 Indian Wells

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2025 Indian Wells

En el campeonato de mujeres se presentan, también por tercera etapa, la polaca Iga Swiatek (2ª), defensora del título, vs. la ucraniana Dayana Yastremska desde las 15 (hora argentina) en el estadio 1; la bielorrusa Elena Rybakina (7ª) vs. la británica Katie Boulter (25ª) desde no antes de las 17 en la cancha 2 donde, a continuación, la norteamericana Jessica Pegula (4ª) enfrenta a la china Wang Xiyu. Además, en el escenario número 3 se destacan los juegos, desde no antes de las 17, entre las checas Karolína Muchová (15ª) y Kateřina Siniaková y, luego, el de la norteamericana Danielle Collins (14ª) vs. la ucraniana Elina Svitolina (23ª).

La única argentina en el cuadro principal era María Lourdes Carlé (103°), quien accedió desde las clasificación, y perdió en primera ronda contra la checa Kateřina Siniaková por 6-2 y 6-1.

Cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2025

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2025 Indian Wells

Tabla de campeones masculino de Indian Wells

Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3

Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Tabla de campeonas femenina de Indian Wells

Martina Navratilova (Checoslovaquia) / Mary Joe Fernández (Estados Unidos) / Steffi Graf (Alemania) / Lindsay Davenport (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) / Daniela Hantuchová (Eslovaquia) / María Sharápova (Rusia) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 2

LA NACION