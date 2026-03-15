Horario de la final de Indian Wells 2026 entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev

Este domingo, a partir de las 18 (horario argentino), el italiano Jannik Sinner (2° del ranking ATP) y el ruso Daniil Medvedev (11°) se enfrentan en el marco de la final del Masters 1000 de Indian Wells 2026. El encuentro se disputa en el court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV en ESPN 3, como así también por streaming a través de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

En semifinales, el italiano se deshizo fácilmente de su rival de turno, el alemán Alexander Zverev (4°), por 6-2 y 6-4 en una hora y 23 minutos de juego. Al ausentarse del “quinto Grand Slam” en 2025, ya sumó más puntos que cualquiera de los otros participantes, pero aún consagrándose no podrá superar a Alcaraz en lo más alto del escalafón mundial. En su vitrina acumula cinco Masters 1000, todos en diferentes sedes: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; y París 2025.

Jannik Sinner derrotó a Alexander Zverev y se metió en la final del Masters 1000 de Indian Wells 2026 CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El ruso, por su parte, dio la sorpresa al dejar afuera a Carlos Alcaraz (1°), campeón en 2023 y 2024, al vencerlo por 6-3 y 7-6 (2). Quiere recuperar su mejor versión, aquella que lo llevó a ser el mejor del mundo en 2022, para volver a ocupar los primeros puestos del ranking. Y va por el buen camino, porque ya ganó dos títulos en lo que va del año (ATP 250 de Brisbane y ATP 500 de Dubai). A partir del lunes volverá al Top 10: si pierde la final quedará en el 10° lugar y, si gana, en el 9°.

Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev: todo lo que hay que saber

Final del Masters 1000 de Indian Wells 2026.

Día : Sábado 15 de marzo.

: Sábado 15 de marzo. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos.

: Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. TV : ESPN 3.

: ESPN 3. Streaming: Disney+ Premium.

La última vez que se vieron las caras fue a fines de 2024, en el Round Robin del ATP Finals, con triunfo de Sinner por 6-3 y 6-4. El historial entre ambos favorece al italiano, con ocho victorias contra 7 de Medvedev. De esos cruces, cinco fueron en finales, y ahí Jannik también tiene ventaja, con tres triunfos (ATP 500 de Pekín y Viena 2023, y Australian Open 2024) a dos (ATP 500 de Rotterdam y Masters 1000 de Miami 2023).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Sinner corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el Masters 1000 de Indian Wells, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.25 contra los 4.24 que se repagan por un hipotético triunfo de Medvedev.