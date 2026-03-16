Jannik Sinner, campeón de Indian Wells: una actuación impecable para celebrar en el desierto

El italiano Jannik Sinner derrotó al ruso Daniil Medvedev y conquistó por primera vez el título del Masters 1000 de Indian Wells. El número 2 del ranking mundial consiguió imponer su jerarquía en sendos tie-breaks, al dominar al ruso por 7-6 (8-6) y 7-6 (7-4), en un duelo cerrado, que no registró ni un solo quiebre y en el que el italiano consiguió revertir una desventaja de 0-4 en el segundo desempate.

Medvedev sucumbió así por tercera vez en una final en el desierto californiano, luego de las derrotas ante Carlos Alcaraz en 2023 y 2024. A los 24 años, Sinner completó un pleno de trofeos en los seis Masters 1000 que disputó sobre canchas duras, una colección que sólo poseían Roger Federer y Novak Djokovic. Luego de su ausencia del año pasado en Indian Wells, impedido de jugar tras ser suspendido por un doble positivo de clostebol, el italiano aplicó su autoridad a lo largo de todo el torneo, en la que no cedió un set.

Con un triunfo anterior en París -bajo techo- en noviembre pasado, el italiano es el primer jugador en ganar dos torneos Masters 1000 seguidos sin ceder un set. Fue un triunfo importante para el nacido en San Candido, más allá de la jerarquía del certamen en sí, porque estaba muy necesitado de un éxito de este nivel luego de arrancar el año con tropiezos inesperados en las semifinales del Abierto de Australia, Grand Slam del que era bicampeón, y en los cuartos de final del ATP 500 de Doha. Así, llegó a 25 títulos en su carrera, seis de ellos en la categoría Masters 1000.

Jannik Sinner recibe la felicitación de Daniil Medvedev tras su victoria en Indian Wells Mark J. Terrill - AP

Sinner sucede en el palmarés del torneo californiano al británico Jack Draper, que en la búsqueda de revalidar la corona tropezó en los cuartos de final ante Medvedev. El ruso cumplió un gran torneo, consiguió una formidable victoria en las semifinales frente a Carlos Alcaraz, al que le propinó su primera derrota de la temporada, pero en el duelo decisivo no pudo con la solvencia del número 2 del mundo. Intratable, Sinner ganó el 91 por ciento de los puntos que jugó con su primer servicio, y ni siquiera enfrentó chances de quiebre, mientras que Medvedev salvó las únicas dos ocasiones en las que su servicio estuvo en riesgo. En el duelo de peloteos, Sinner conectó muchos más tiros ganadores (28, contra 15 del ruso), y también más errores no forzados (31, ante 24).

Medvedev, de 30 años, recuperó su mejor nivel pero, consumada la venganza ante Alcaraz en semifinales, en la final le esperaba el otro gigante del circuito. El duelo cumplió con los pronósticos de máxima igualdad. Medvedev dio batalla por casi una hora, pero un error propio marcó un giro en el tie break del primer set. Con ventaja de 5-4, el ruso dejó pasar un passing de revés cruzado que creía largo, pero que cayó claramente dentro del terreno y se convirtió en el empate de Sinner, que después se apoderó del primer parcial. El segundo capítulo también desembocó en el desempate, que Medvedev parecía tener en el bolsillo cuando se adelantó 4-0. Pero Sinner no se rindió y fue capaz de encadenar siete puntos consecutivos hasta cantar victoria mirando a su equipo y señalándose el corazón. Con este triunfo, recortó en 1000 puntos la ventaja que le lleva Carlos Alcaraz, líder del circuito.

El resumen de la final

La primera de Aryna Sabalenka

La bielorrusa Aryna Sabalenka, festejó al fin en el WTA 1000 de Indian Wells, con un ajustado triunfo sobre la kazaja Elena Rybakina por 3-6, 6-3 y 7-6 (8-6) con mucho sabor a revancha y en el que salvó una pelota de campeonato. La nacida en Minsk, de 27 años, esperaba con ganas a la kazaja después de sus derrotas en las finales de Indian Wells 2023 y del Abierto de Australia en enero pasado.

Protagonista de grandes decepciones en finales, Sabalenka logró esta vez contener sus emociones y rebelarse ante el tenis de hielo de Rybakina, quien tiene garantizado ascender al segundo lugar de la WTA. Sabalenka soportaba la mayor presión, no sólo por reinar por primera vez en el Valle de Coachella, tras su derrota de 2023 y la del año pasado ante Mirra Andreeva, sino por ratificar su autoridad en el circuito.

Aunque domina con puño de hierro la clasificación mundial, Sabalenka ha perdido seis finales, las mismas que ha ganado, desde que ascendió por última vez a la cima en octubre de 2024. Las dos horas y media de batalla bajo el sol californiano culminaron con el primer éxito de Sabalenka en Indian Wells, en una edición que arrancó comprometiéndose con su pareja, el empresario brasileño Georgios Frangulis. “Qué semana: tener un cachorro, comprometerme y ganar el título. Sin duda lo recordaré por el resto de mi vida”, dijo sobre el podio la radiante campeona, luciendo de nuevo su anillo de diamantes. Fue el título 23 de su carrera y décimo de categoría WTA 1000.