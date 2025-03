Masters 1000 de Miami 2025 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este lunes continúa el Masters 1000 de Miami, que se desarrolla en Miami Gardens, Florida, Estados Unidos; con partidos correspondientes a la tercera ronda del campeonato masculino y de los octavos de final del femenino. Los encuentros inician a las 12 (hora argentina) y los más relevantes se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Disney+ se emiten todos los juegos.

En el torneo de varones inician los 16avos de final con duelos atractivos. A las 13 (hora argentina) en el estadio principal el número 2 del ranking mundial de la ATP y primer preclasificado por la usencia de Jannik Sinner -suspendido por doping-, Alexander Zverev (1°) choca con el australiano Jordan Thompson. En el mismo escenario, desde no antes de las 20, Alex De Miñaur (10°) juega con el brasileño João Fonseca.

En el Grandstand, en tanto, desde no antes de las 13.30 el local Taylor Fritz (3°) se mide con el canadiense Denis Shapovalov (27°) mientras que a continuación lo hacen el galo Arthur Fils (17°) vs. Frances Tiafoe (16°).

Francisco Cerúndolo es el único argentino que sigue en carrera en el certamen gracias a que este domingo se impuso a Tommy Paul (12°) por 6-2 y 7-6 (4) y se próximo rival será Casper Ruud (5°). El resto de los tenistas nacionales quedaron eliminados: Tomás Etcheverry, Mariano Navone, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli, a quien lo superó Novak Djokovic (4°) en la tercera etapa.

Cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Miami

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami ATP

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Miami 2025 ATP

En el certamen de mujeres se desarrolla los ocho duelos de los octavos de final. Desde no antes de las 14 (hora argentina) en la cancha más importante sale a escena la principal favorita al título, la bielorrusa Aryna Sabalenka (1ª) vs. la estadounidense Danielle Collins (14ª). Después, Coco Gauff (3ª) hace lo propio con la polaca Magda Linette mientras que desde no antes de las 21.30 la ucraniana Elina Svitolina (22ª) choca con la polaca Iga Swiatek (2ª).

Otro cotejo de la instancia lo protagonizan la japonesa Naomi Osaka y la italiana Jasmine Paolini (6ª) a las 12 en el primer turno del Grandstand. En ese mismo recinto, pero desde no antes de las 20, la española Paula Badosa (10ª) juega con la checa Alexandra Eala. Los otros tres partidos se disputan consecutivamente desde las 14 en el estadio Butch Buchholz: la china Qinwen Zheng (9ª) vs. la anfitriona Ashlyn Krueger; la británica Emma Raducanu vs. Amanda Anisimova (17ª); y la ucraniana Marta Kostyuk (23ª) vs. la norteamericana Jessica Pegula (4ª).

Cuadro del torneo femenino del Masters 1000 de Miami

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami WTA

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Miami 2025 WTA

Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami

Novak Djokovic (Serbia) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 6

Roger Federer (Suiza) - 5

Pete Sampras (Estados Unidos) - 3

Andy Murray (Gran Bretaña) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Iván Lendl (Checoslovaquia) - 2

Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) / Carlos Alcaraz (España) / Hubert Hurkacz (Polonia) / Nikolay Davydenko (Rusia) / John Isner (Estados Unidos) / Richard Krajicek (Países Bajos) / Thomas Muster (Austria) / Marcelo Ríos (Chile) / Michael Chang (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Miloslav Mecir Sr. (Serbia) / Tim Mayotte (Estados Unidos) / Mats Wilander (Suecia) - 1

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Miami

Serena Williams (Estados Unidos) - 8

Steffi Graf (Alemania) - 5

Venus Williams (Estados Unidos) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) - 3

Mónica Seles (Estados Unidos) / Arantxa Sánchez Vicario (España) / Martina Hingis (Suiza) / Kim Clijsters (Bélgica) / Ashleigh Barty (Australia) - 2

