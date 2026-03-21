Masters 1000 de Miami: Tomás Etcheverry sufrió en dos tie breaks pero está en la tercera rueda

Jannik Sinner, número 2 del mundo y reciente ganador de Indian Wells, debutó este sábado en el Masters 1000 de Miami con una cómoda victoria sobre el bosnio Damir Dzumhur por 6-3 y 6-3 en el Hard Rock Stadium, en una hora y 10 minutos. El italiano de 24 años consiguió un quiebre tempranos en cada set y estuvo casi imbatible en su servicio, con el que perdió apenas ocho puntos y salvando una sola pelota de quiebre.

“Los partidos de primera ronda [en realidad, debutó en la segunda] nunca son fáciles, así que estoy muy contento. Ya veremos qué nos depara el futuro”, dijo Sinner, cuyo próximo rival es el francés Corentin Moutet, número 31 del ranking, o el checo Tomas Machac. Sinner aspira a convertirse en el primer tenista en lograr el “Sunshine Double”, que consiste en ganar consecutivamente Indian Wells y Miami, desde que el suizo Roger Federer lo hizo en 2017.

A Jannik Sinner no le sobró mucho en su estreno en Miami frente al bosnio Damir Dzumhur; "los partidos de primera ronda [debutó en la segunda] nunca son fáciles, así que estoy muy contento", se conformó el italiano, que viene de conquistar Indian Wells. Mark J. Terrill - AP

“Empecé rompiendo el servicio e intenté jugar con un poco de agresividad. En algunos momentos me salió muy bien, en otros cometí un par de errores no forzados. Pero no tuve mucho tiempo para adaptarme aquí. Esto es muy diferente a aquello a lo que estaba acostumbrado”, comentó el ex número 1 del ranking.

Etcheverry fue exigido por Bergs, pero es bueno en los desempates de los sets; su próximo adversario es el joven español Rafael Jodar. Gentileza Dino García

Poco antes, el argentino Tomás Martín Etcheverry había avanzado a la tercera etapa al imponerse al belga Zizou Bergs por 7-6 (7-5) y 7-6 (7-3). El tenista de La Plata, más sólido y paciente que el europeo, levantó el nivel en los momentos cruciales, pese a desaprovechar un quiebre de ventaja. “En el segundo set, sobre todo cuando ya le había dado el nocaut, lo dejé entrar de vuelta en el partido. Es de esas cosas que tengo que trabajar y ver cómo sumar algo para que no pase”, dijo Etcheverry.

Compacto de la victoria de Etcheverry

En la tercera instancia del certamen el argentino se enfrentará con el español Rafael Jodar, de 19 años, que acaba de ganar sus dos primeros partidos en un Masters 1000. El madrileño eliminó al australiano Aleksandar Vucic con un contundente 6-1 y 6-2 en apenas 55 minutos. “Estoy encontrándome muy bien en la pista, pero creo que no hay que ponerse ninguna expectativa, sino ir partido a partido y que sirva como aprendizaje para el futuro”, dijo quien ascendió del puesto 908 al 86 del ranking en el último año.

Lo que dijo de Etcheverry luego del triunfo

La jornada masculina comenzó marcada por la eliminación de dos cabezas de serie: el español Alejandro Davidovich Fokina (16º), que perdió 7-6 (10-8) y 6-4 contra el francés Quentin Halys, y la promesa estadounidense Learner Tien (20º), que cedió ante el polaco Kamil Majchrzak por 6-2, 4-6 y 6-2.

Además de Etcheverry, Argentina tendrá a otro representante en la tercera rueda, ya que Francisco Cerúndolo, el 18º favorito, está midiéndose con Thiago Agustín Tirante.

Thiago Agustín Tirante, que es perdedor afortunado en el Miami Open y ganó en la rueda inicial del cuadro principal, está enfrentándose con compatriota y debutante Francisco Cerúndolo. Phil Walter - Getty Images AsiaPac

Este sábado debutan otros preclasificados: el ruso Daniil Medvedev, recientemente subcampeón en Indian Wells, y el alemán Alexander Zverev.

La versión femenina

En el Miami Open de mujeres, de la categoría WTA 1000, la estadounidense Jessica Pegula, número 5 del ranking mundial, accedió a la tercera etapa tras el abandono de la británica Francesca Jones, a la que estaba derrotando por 6-1 y 3-0.

Por la mañana, la estadounidense Iva Jovic, de 18 años, había superado por 6-2 y 6-1 a Paula Badosa. La española, lastrada por numerosas lesiones en los últimos años, sufrió demasiado con el servicio: cometió 10 dobles faltas y ganó apenas 14,3% de los puntos con el segundo saque.