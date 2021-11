Masters de la Next Gen: día y horario del debut de Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez en Milán

Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, dos de los mejores tenistas argentinos de la nueva generación, desde este martes competirán en el Masters de la Next Gen, una suerte de Copa de Maestros para los mejores ocho jugadores menores de 21 años que se desarrollará, hasta el sábado, en el Allianz Cloud de Milán, en un court de superficie dura y bajo techo.

El certamen, que ya tuvo tres ediciones (en 2017, 2018 y 2019), presentará, por primera vez, a raquetas sudamericanas (Cerúndolo y Báez). Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera: el español Carlos Alcaraz (32°), el estadounidense Brandon Nakashima (63°), Cerúndolo (91°) y el danés Holger Rune (109°), en el A; el estadounidense Sebastián Korda (39°), el italiano Lorenzo Musetti (58°), el francés Hugo Gastón (67°) y Báez (111°), en el B.

En Milán: los argentinos Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez son los primeros sudamericanos que competirán en el Next Gen ATP Finals. Peter Staples - ATP Tour

Cerúndolo será el primero de los argentinos en debutar. Este martes, desde las 10 de la Argentina (las 14 en Milán; transmisión de ESPN y Star+), se medirá con Nakashima. Se enfrentaron una vez a nivel profesional: fue en el M25 (ex Future) de Rancho Santa Fe, California, sobre superficie dura, en 2020, con triunfo del norteamericano por 6-3 y 6-0. A continuación, jugarán Alcaraz vs. Rune.

En la sesión nocturna, asimismo, no antes de las 15.30 de la Argentina, Korda vs. Gastón. Y cerrando la jornada, Musetti vs. Báez (será el primer enfrentamiento entre ambos).

Los partidos serán al mejor de cinco sets pero siendo estos a cuatro juegos (además habrá punto de oro cuando el marcador llegue a 40-40), con un tiebreak si se llega al 3-3. Los dos primeros de cada grupo serán los que avanzarán a las semifinales.

Cerúndolo y Báez son protagonistas de una temporada estupenda y de un ascenso vertiginoso en el ranking mundial de la ATP. El menor de los hermanos Cerúndolo, nacido en Capital Federal el 15 de noviembre de 2001, comenzó el año siendo 341° y actualmente es 91°, aunque la semana pasada figuró 85°. El zurdo conquistó el ATP de Córdoba y además ganó tres Challengers (Roma, Como y Banja Luka; además llegó a las finales de Meerbusch y Lima 2).

Báez, nacido el 28 de diciembre de 2000 en Billinghurst, partido de San Martín, comenzó el año en el puesto 308° y ahora es 111°. Conquistó cinco torneos del Challenger Tour, tres en Chile (en Concepción y dos en Santiago), otro en Zagreb y el último en Buenos Aires, además de haber llegado a tres finales, en la capital chilena, en Kiev y en Bratislava.

Además, Báez logró su primera victoria ATP en Hamburgo, donde luego de haber atravesado la clasificación le ganó en la ronda inicial al francés Corentin Moutet por 6-1 y 6-2, pero después no pudo presentarse al partido siguiente ante el georgiano Nikoloz Basilashvili por haberse contagiado de Covid-19.

El italiano Jannik Sinner, actual número 10 del mundo, ganó la última edición del Masters de la Nueva Generación, en 2019. AFP

En el Next Gen ATP Finals de 2017 se consagró al coreano Hyeon Chung, actualmente relegado al puesto 491°. En 2018, se coronó el griego Stefanos Tsitsipas (4°). Y en 2019 ganó el trofeo el italiano Jannik Sinner (10°).

El certamen se jugará bajo un formato innovador y diferente al del circuito de la ATP, con el objetivo de ser ágil y atraer a las nuevas audiencias. Los jugadores, asimismo, se aseguran embolsar un premio de 80.000 dólares por participar, cifra que aumenta si ganan partidos.