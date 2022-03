Miami Open 2022. Cerúndolo tras su pase a los cuartos de final: “No importa mi ranking, decidí seguir estudiando”

Cansado, pero conforme con la actuación que le permitió instalarse por primera vez en su carrera en un Masters 1000, Francisco Cerúndolo hizo un balance de su labor en Miami, analizó el match de cuarta ronda contra el estadounidense Frances Tiafoe y contó cómo sigue su calendario en el tour después de esta seguidilla de resultados positivos.

Quince minutos después de las 19 hora local (20 horas en la Argentina), es decir más de tres horas después de finalizado el partido, Cerúndolo apareció en las entrañas del Hard Rock Stadium (donde está ubicada la zona mixta de atención a la prensa) con la misma remera fucsia que utilizó en su encuentro y en compañía de su manager Mariano Ink.

- ¿Cuál es tu análisis del partidazo que jugaste frente a Tiafoe?

- La verdad que jugué muy bien. Tuve mis oportunidades en el primer set, pero no las pude aprovechar. Después él jugó muy bien en el tie-break, fue muy agresivo y yo me quedé un poco más pasivo. A partir de ahí lo principal fue que me mantuve firme de cabeza, nunca me fui del partido pese al resultado adverso y en el tie-break del segundo impuse mi juego, lo salí a buscar. Y en el tercero salí con todo y a él lo veía más cansado. Mentalmente me mantuve muy fuerte y esa fue la clave.

- ¿Cómo terminaste en el aspecto físico? Pediste asistencia médica antes de arrancar el tercer set...

- Tuve solamente una sobrecarga por el duro partido, nada raro. Es lógico después de haber jugado más de dos horas y media con tanto calor. El es muy agresivo y te hace correr. No es nada grave, solo terminé cansado por la intensidad del partido. Y ahora a recuperarme y estar a full para mañana.

"Hablé con mi hermano y le pregunté como había sido el partido contra Tiafoe. Qué le había sorprendido, qué le había molestado" Francisco Cerúndolo

- ¿Hiciste un ajuste entre el primero y el segundo set o seguiste jugando de la misma manera?

- No, seguí igual que el primer set porque no había jugado mal, a pesar de perderlo. No lo gané porque no pude cerrarlo con mi saque y él jugó mejor. En el segundo fue saque a saque y tuve varios break points que no pude aprovechar. Y en el tie-break fui más agresivo que el primero.

- En lo mental, ¿qué te decías durante el partido por haber perdido esas oportunidades?

- Estaba muy enojado y algo frustrado. Pero me enfoqué en el segundo en el primer game de saque, que sabía que tenía que mantenerlo para reenfocarme. Y una vez que lo hice era seguir apuntando a lo que estaba haciendo bien. Solo no había ganado por pequeños detalles. Pero por suerte se me dio.

- Es tu primer cuartos de final en un torneo de esta categoría. ¿Qué es lo que más te sorprende de esta experiencia?

- Me sorprendió la cantidad de argentinos y latinos que hay en las tribunas. Me siento casi como en casa. En ningún lugar del mundo te atienden como acá. Hoy jugué contra un norteamericano y me sentía local, fue muy loco. Recibí muchos mensajes, el interés de los medios, mucho apoyo, eso es lo principal.

- Hablemos de la siguiente ronda, te toca Jannik Sinner...

- Sí, mañana será durísimo, es un jugador de gran categoría, es top 10. Entrené con él así que ahora lo conozco más. Es muy agresivo, te saca a las líneas y te va asfixiando. Voy a tener que seguir jugando como hasta ahora, imponer mi juego, seguir luchando y disfrutando. Pero ya es un premio estar en cuartos de final. Voy a disfrutarlo al máximo.

- ¿Había alguna motivación especial por enfrentar al jugador que le había ganado a tu hermano? ¿Hablaste con Juan Manuel antes, te dio alguna pista?

- Sí, hablé con él y le pregunté como había sido el partido contra Tiafoe. Qué le había sorprendido, qué le había molestado. Y me contó, pero con mi hermano tenemos un estilo muy diferente, asi que el partido se planteó de otra manera. Pero obviamente tenía ganas de ganarle para que no deje afuera a toda la familia (se ríe).

- Cómo describís el aumento de la dificultad, ronda a ronda?

- No sé si fue aumentando porque ya tuve a Opelka y Monfils que te exigen muchísimo. Y hoy por ranking era el partido supuestamente más flojo. Pero todos juegan bien, son todos top 30, un nivel altísimo. Hay que seguir partido a partido. Mañana es un jugador de mejor ranking, tal vez por la cabeza, pero ya lo voy a experimentar.

- ¿Qué puntaje le ponés a cada uno de los golpes?

- La derecha de ataque estuvo casi impecable. Le pondría más de 9. Derecha de peloteo enganché un poco, no me sentí tan fino como ayer y anteayer. El revés está siendo un arma muy fuerte en este torneo porque estoy contragolpeando bien desde ese lado, estoy cambiando bien las direcciones. Este golpe lo mejoré mucho. Y también estoy sacando bien, no hago muchos aces, pero sí ejecuto este golpe estratégicamente para molestar al rival. Por último, estoy devolviendo bien porque jugué contra grandes sacadores, quebré mucho el servicio de mis rivales y los hago jugar.

- ¿Estos resultados te alteran un poco el calendario a futuro?

- Seguramente jugaré Houston la semana que viene. Después estoy anotado en un Challenger, pero no sé si me voy a bajar o no. Después iré para Europa y depende de con qué ranking quede veré en cuál me anoto. No importa si mejoraré mi ranking o no, pero decidí seguir estudiando. No me altera el hecho de estudiar a distancia. Quiero seguir y recibirme.