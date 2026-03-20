Miami Open: Thiago Tirante ganó un partidazo y jugará con Francisco Cerúndolo en la segunda ronda

Thiago Tirante, el primer tenista argentino en jugar este viernes en un Miami Open atravesado por las lluvias en estas primeras jornadas, derrotó al francés Valentin Royer (69° del ranking) por 7-5, 6-7 (9-11) y 7-6 (7-5) y avanzó a la segunda ronda en el segundo Masters 1000 de la temporada. Su próximo rival será su compatriota Francisco Cerundolo (18° preclasificado), que debutará directamente en esa instancia.

En un partido que tuvo una pausa en el segundo set, cuando otra tormenta fue protagonista sobre el Hard Rock Stadium, el número 81 del mundo sacó adelante el desafío al cabo de tres horas y 24 minutos. A los 24 años, tras llegar al cuadro principal como lucky loser luego de perder el martes en la última instancia de la clasificación, el platense logró la victoria y se dejó caer sobre el cemento de cara al cielo, ya mayormente despejado. Para él, también había salido el sol.

Tras 3h 24m de batalla, 🇦🇷 Tirante derrotó a Royer y avanzó a la segunda ronda del #MiamiOpen. 🔥



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Tirante estuvo un set arriba y 5-3 en el segundo parcial de regreso a la cancha 5 cuando el clima resultó más amigable y se secó la superficie. No logró sostener la ventaja: fueron al tie-break y tuvo un match point, pero Royer lo ganó en una de sus cinco oportunidades, por 11-9. Más allá de eso, sucedió algo insólito cuando estaban 7-7.

El jugador de La Plata subió a la red para golpear de revés paralelo y el árbitro interrumpió el juego. ¿El motivo? Una de las alcanzapelotas se había movido en medio del peloteo, pensando que ya había terminado el punto cuando un tiro de Royer picó cerca de una línea lateral. Tirante la devolvió y el francés la envió a la red, al parecer sin que los tres pasos cortos de la chica lo hubieran desenfocado. El argentino ensayó por unos segundos un reclamo que no prosperó. La decisión ya estaba tomada: repetir el tanto, que Thiago ya tenía ganado.

El punto de la controversia

El tercer set fue peleadísimo punto a punto. En el décimo game, uno de los más extensos y reñidos del partido, Tirante contó con otros cuatro match points (5-4) y su rival consiguió defender el servicio con gran esfuerzo e hidalguía. Y ambos volvieron a ir a un desempate, en el que la octava chance de cerrar el juego fue, finalmente, la decisiva.

Tras estar arriba 6-3 en el tie break y ceder dos puntos cuando sacó el francés y se puso al acecho, Tirante tuvo la ocasión de definir con su servicio y entonces sí, liquidó. El dramatismo dio paso al festejo del jugador que, con su éxito, garantizó que haya al menos un argentino en la tercera ronda.

Lo mejor de Tirante - Royer

A continuación, en la cancha lindera, otra vez Sebastián Báez (52°) se despidió pronto del torneo al caer por 6-2 y 6-2 contra el australiano Adam Walton (85°), procedente de la etapa de clasificación. El argentino perdió todos los partidos en el cuadro principal de Miami Open las cinco veces que ingresó, y nunca ganó siquiera un set.

Por la noche, si el tiempo lo permite, ya por la segunda ronda, Camilo Ugo Carabelli (66°) se medirá con el estadounidense Sebastian Korda (32° favorito), Tomás Martín Etcheverry (29°) jugará con el belga Zizou Bergs (45°) y Mariano Navone (61°) confrontará con el monegasco Valentin Vacherot (24°).