Rafael Nadal, el número 2 del mundo, no competirá la semana próxima en el Masters 1000 de Shanghai. El español, ganador del último Grand Slam de la temporada (el US Open), padece una inflamación en su mano más hábil, la izquierda. Inclusive, por esta molestia tuvo que cancelar su actuación durante la Laver Cup, el certamen de exhibición que este año se jugó en Ginebra, a fines del mes pasado.

Nadal no estuvo en Shanghai el año pasado después de abandonar en las semifinales del US Open ante Juan Martín del Potro por molestias en la rodilla izquierda y puso fin a la temporada. Así que ahora no tiene puntos por defender y, si todo evoluciona favorablemente, según el diario AS, reaparecerá en el Masters 1000 de París-Bercy, desde el 28 del actual, la semana previa a la Copa de Maestros de Londres, del 10 al 17 de noviembre. Después, siempre y cuando esté en condiciones, actuará con España en el nuevo formato final de la Copa Davis, que se disputará en la Caja Mágica de Madrid, del 18 al 24 de noviembre.

Solamente 640 puntos son los que separan al mallorquín de la cima del ranking, que es propiedad de Novak Djokovic. Pero el serbio, a diferencia de Rafa, sí tiene que defender una numerosa cantidad de puntos: 1000 por el título en Shanghai, 600 por la final en París-Bercy y 1000 por la final del Masters de Londres.

Nadal, que jugó con una infiltración en la mano izquierda durante el segundo de los tres días de acción en la Laver Cup (venció al canadiense Milos Raonic por 6-3 y 7-6 [7-1]), luego pasó unos días de vacaciones en Bahamas, a modo de pre-luna de miel, ya que se casará el sábado 19 del actual, en Mallorca, con Xisca, su novia de toda la vida.