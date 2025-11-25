El consejo de Rafael Nadal a Vinicius Junior en medio de su conflicto por la renovación con Real Madrid

El extenista Rafael Nadal, hincha reconocido de Real Madrid, se metió en la interna entre el equipo español y Vinicius Junior, una de sus figuras, aseguró que el conflicto debe resolverse a través del diálogo y le dio un consejo al futbolista. Horas atrás, el medio The Athletic afirmó que el jugador por el momento no renovará su contrato con el Merengue y sostuvo que en medio de la negociación habría problemas económicos.

“Creo que esto se arregla desde el entendimiento de todas las partes. ‘Vini’ tiene que entender quién es la autoridad y respetarla. Al club, en ese sentido, por lo que significa jugar en el Real Madrid”, expresó en una entrevista con Jorge Valdano para el programa El partidazo de COPE para Movistar Plus+.

Acto seguido, el extenista señaló que el jugador brasileño tiene actitudes que no gustan pero que puede corregir desde el diálogo y una “concientización” sobre qué cosas mejorar. “Él lo hace en el sentido de esforzarse al máximo. El primero que tiene que querer y explorar ese camino es él. Cuando lo oigo declarar en las entrevistas dice que quiere mejorar en todos los aspectos y necesita encontrar aliados potentes. Estoy convencido de que Real Madrid tendrá las personas adecuadas para asesorarse y él también. El principio básico es querer hacerlo”, explicó.

Nadal, a su vez, indicó que Real Madrid tiene en Vinicius Junior un “activo que no puede devaluar” y que, por ende, debe proteger y alcanzar un acuerdo en la negociación por su contrato. “Es un patrimonio del club que el Madrid ha gestionado bien, más allá de una actuación que puede no gustar en un momento en particular”, remarcó.

Según destacaron medios españoles, el delantero brasileño le puso un freno a su renovación con Real Madrid por su conflicto con Xabi Alonso y le habría advertido al presidente que no continuará en el club mientras el entrenador esté al mando del equipo. Además señalaron que los representantes del futbolista le exigieron al Merengue un contrato de 30 millones de euros por temporada, el equivalente a lo que cobraba Cristiano Ronaldo en el conjunto español.

El “berrinche” de Vinicius Junior en el clásico contra Barcelona

El 26 de octubre, Real Madrid le ganó 2 a 1 el clásico a Barcelona y demostró que se afianzó a la táctica de Xabi Alonso, aunque también tuvo un episodio que abrió una interna en el club. Vinicius Junior, que fue titular, tuvo un buen partido, pero nuevamente mostró reacciones individualistas que no cayeron con simpatía ni en el cuerpo técnico ni en los hinchas.

Vinicius Junior, tras ser sustituido en el clásico OSCAR DEL POZO� - AFP�

A los 26 minutos del segundo tiempo, Alonso sacó de la cancha de Vinicius y puso a su compatriota Rodrygo. El futbolista reemplazado, por su parte, hizo gestos contra el entrenador y se retiró directamente hacia el vestuario, aunque luego volvió. Según captaron las cámaras de la transmisión de DAZN, mientras se iba del terreno de juego, el brasileño comenzó a señalarse el pecho y a reclamar: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster!”. Y después de ese reclamo, se dio la explosión final: “A tomar por c...”. Xabi Alonso, por su parte, trataba de atemperar el conflicto: “¡Venga Vini, h**tia!”. Incluso, aseguran que cuando Vinicius se iba hacia el vestuario, comenzó a gritar: “¡Siempre yo! Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy”.

Tras el tenso episodio, Alonso habló con la prensa y reconoció que con Vinicius quedó “todo zanjado” y que no se tomarían represalias contra el futbolista por su reacción, según indicó Europa Press. “El miércoles después de los dos días de descanso tuvimos una reunión con todos. ‘Vini’ estuvo impecable, habló desde el corazón, y yo quedé satisfecho. Está todo zanjado”, dijo.