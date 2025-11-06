La reacción de Javier Milei al encontrarse con Rafael Nadal en Miami: “No te lo puedo creer”
El presidente saludó al ex tenista ante de disertar en America Busines Forum
3 minutos de lectura
El presidente Javier Milei mantuvo un breve encuentro con el ex tenista español Rafael Nadal antes de disertar en el America Business Forum en Miami.
“No te lo puedo creer, ¿qué tal, Rafa? ¿cómo estás? ¡qué honor!“, dijo el presidente al saludarlo. Allí también estaban los tenistas Carlos Moyá, y David Nalbandian.
En el video, que registra la reunión y que fue difundido por el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría, el presidente estaba acompañado ´por su hermana Karina, y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. El mandatario recibe en ese momento felicitaciones por el reciente triunfo electoral.
“Fue la confirmación del rumbo. Implicó un cambio en la composición de las cámaras muy fuerte y nos va a permitir avanzar mucho más rápido en las reformas. Al mismo tiempo no va estar el congreso bloqueando las reformas”, aseguró el presidente.
Nadal -que desembarcará en la Argentina con inversiones en hoteles de lujo- tomó la palabra después del Presidente en el evento empresarial que reúne a dieciocho oradores a lo largo de dos jornadas, combinando política, economía, deportes.
El discurso de Milei en Miami
Fiel a su estilo, el mandatario libertario repudió el “socialismo del siglo XXI”, al cual asoció al kirchnerismo, y revindicó el modelo capitalista apoyándose en el triunfo electoral. Afirmó que el Gobierno llevó adelante “un plan de estabilización exitoso con consenso social, pero sin consenso político” y hasta se refirió a la política norteamericana, tras el triunfo en la ciudad de Nueva York del demócrata socialista musulmán Zohran Mamdani.
Milei también destacó la recuperación de los mercados luego de la victoria de su partido en las elecciones y celebró la estrecha relación entre Estados Unidos y Argentina que se fortalecerá, dijo, con un amplio pacto comercial, que aún no fue anunciado en forma oficial.
“Gracias por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior a la anterior”, remarcó. Y resaltó: “Vamos camino a que el petróleo y gas supongan ingresos por entre treinta mil y cuarenta mil millones de dólares anuales de acá hasta 2031″.
Cerró su disertación con un mensaje a los empresarios: “Quiero invitarlos a que inviertan en este país. Que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita”.
