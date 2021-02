Por molestias en la espalda, Rafael Nadal, actual 2° del mundo, se bajó del ATP de Rotterdam, la semana próxima; si el ruso Medvedev llega a la final lo reemplazará en el ranking. Crédito: Brandon MALONE / AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de febrero de 2021 • 15:55

El tenista español Rafael Nadal no participará del ATP 500 de Rotterdam, que se disputará desde el lunes próximo, porque padece una lesión en la espalda que ya le había provocado dificultades en el reciente Abierto de Australia. De esta manera, el ruso Daniil Medvedev,finalista en Melbourne (cayó frente a Novak Djookvic), podría adueñarse del N° 2 del ranking, una posición de absoluto privilegio que no le pertenece a un jugador ajeno al Big 4 (Nadal, Djokovic, Roger Federer y Andy Murray) desde hace más de 15 años.

Medvedev, que luego de su destacada tarea en Australia avanzó al tercer escalón del ranking, sustituyendo al austriaco Dominic Thiem, será el primer favorito en el destacado certamen de Rotterdam (sobre superficie dura, bajo techo). Si el moscovita de 25 años llega a la final, acción probable teniendo en cuenta su gran momento, se asegurará tener por delante del nuevo ranking únicamente a Djokovic. El último no integrante del Big 4 en el Top 2 fue el australiano Lleyton Hewitt, en julio de 2005 (en la cima estaba Federer).

El ruso Daniil Medvedev, reciente finalista de Australia, se convertirá en el número 2 del mundo la semana próxima si alcanza la final del ATP de Rotterdam. Fuente: AFP

"Es con enorme tristeza que informo que no podré estar presente en Rotterdam. Como muchos saben, sufrí de problemas en la espalda en Australia. Problemas que comenzaron en Adelaida y que permanecieron durante el Grand Slam en Melbourne. Encontramos una solución temporal que me permitió jugar sin dolor en la segunda semana del torneo. Una vez que volví a España, visité a mi médico y junto con mi equipo me aconsejaron que no jugara la semana que viene", comunicó Nadal.

En el cuadro principal de Rotterdam aparecen otros peso pesados como el griego Stefanos Tsitsipas, el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev, entre otros. La primera edición del certamen holandés fue en 1974 y, durante su rica historia, tuvo dos campeones individuales argentinos: Guillermo Vilas (1982) y Juan Martín del Potro (2013).

Hewitt, en el Salón de la Fama

El dos veces ganador de Grand Slam, Lleyton Hewitt, fue incluido en la clase 2021 del Salón de la Fama del Tenis Internacional. Hewitt, un ex número uno del mundo, acumuló 30 títulos individuales en sus 18 años de carrera y será incluido en la categoría de jugador en la ceremonia de juramentación que tendrá lugar en el Salón de la Fama en Newport, Rhode Island, el 17 de julio próximo.

El australiano no solo fue elegido por el grupo de votación oficial de los medios, historiadores y miembros del Salón de la Fama, sino que fue el primero en una elección mundial de los fanáticos del tenis.

Conforme a los criterios de Más información