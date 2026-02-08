El actor argentino que jugó un partido contra Nadia Podoroska e hizo reír a todos con el desenlace

Nadia Podoroska se prepara para volver al ruedo en el circuito de la WTA. Luego de un 2025 donde las lesiones condicionaron su físico, a punto tal de preferir dar un costado para recargar energías para encarar este nuevo año, la tenista comenzó la pretemporada y decidió darle un tono cómico al asunto al invitar al actor Santiago Korovsky a jugar un partido informal.

En un encuentro donde reinó el buen humor y las risas, Podoroska le agradeció, de manera irónica, al director de la serie División Palermo por prestarse a jugar contra ella.

Nadia Podoroska entrenó con Santiago Korovsky

“Gracias por darme confianza. Primer match del año adentro”, destacó la rosarina de 28 años, quien utilizó algunos emojis para darle un contexto al asunto. Abrazados dentro de la cancha, Korovsky no dejó pasar la chicana de la tenista y se sumó a un divertido ida y vuelta en las redes.

“Invito a cualquier tenista profesional a ganarme 6-0 para agarrar confianza”, manifestó el actor, quien se tomó de manera distendida un partido contra una de las mejores tenistas del país.

Santiago Korovsky ironizó sobre el encuentro con Nadia Podoroska

Con una amplia gama de recursos artísticos, Korovsky desarrolló una distinguida carrera desde lo actoral. Fue protagonista de producciones como División Palermo, El Reino, Casi Feliz, entre otros trabajos que lo posicionaron en la industria. A su vez, el blanqueo de su relación amorosa con Celeste Cid mostró una faceta distinta a la que se lo conoce, al publicar fotos, videos y posteos amorosos junto a la actriz.

Inactiva desde principios del 2025, Podoroska relató en un posteo de Instagram las dificultades que atravesó en una incursión en el Australian Open donde sintió muchas dolencias que la condicionaban para jugar al más alto rendimiento.

“Estaba muy dolorida, rígida, y no lograba recuperarme con el paso de los días. Con el equipo decidimos frenar dos o tres semanas para rehabilitar y poder seguir el año al cien por ciento. Pero esas semanas se fueron extendiendo”, contó sobre los coletazos de una fuerte dolencia en la cadera que la condicionó durante el año.

El posteo de Nadia Podoroska donde contó las reiteradas lesiones que la obligaron a apartarse, parcialmente, del circuito de la WTA

El último partido de Podoroska data del 13 de enero del 2025 cuando perdió, en sets corridos, contra la checa Karolína Muchová. Desde ese entonces, a la dolencia en su cadera se le sumó otra en el hombro. Luego de varias semanas, retomó la actividad, aunque sin éxito: la inflamación de un tendón del antebrazo la obligó a barajar y dar de nuevo.

“Hoy, con más años vividos, entiendo que no se puede controlar todo. Y que, a veces, la gracia está en aprender a surfear la ola. Porque no siempre se trata de llegar a algún lado, sino de aprender a seguir… incluso cuando el cuerpo y la vida te obligan a ir más lento", relató en una profunda publicación, donde expuso las diferentes vicisitudes que afrontó en el último tiempo y la obligaron a apartarse del circuito por unos meses hasta recomponerse en su totalidad.

Nadia Podoroska no compite profesionalmente desde inicios de 2025 DAVID GRAY� - AFP�

Podoroska, en 2021, alcanzó su mejor ranking al llegar al puesto número 36. Hoy en día, la cifra escaló a los cuatro dígitos debido a su prolongada inactividad.