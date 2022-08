Nikoloz Basilashvili, ex 16º del ranking de tenis, es juzgado por violencia contra su mujer

El juicio al tenista georgiano Nikoloz Basilashvili, que en 2019 fue el número 16 del ranking mundial, por violencia doméstica y abuso sexual llegó a su punto cúlmine cuando este martes declaró ante el estrado su ex esposa y denunciante, Nelli Dorokashvili, que reveló supuestas conductas que él tuvo contra ella durante su relación.

Dorokashvili contó que observó patrones negativos en el comportamiento de su marido desde el día de su casamiento, a un año y medio de conocerse, en 2011. Aquella vez tuvo una fuerte discusión con su madre y luego con ella misma: “Antes no vivíamos juntos. Caminábamos en el parque durante una o dos horas. Descubrí el día de la boda que conocí a otra persona”, afirmó. “Cinco o seis meses después de la boda comencé a ser humillada, referida de manera despectiva, y eso fue seguido por violencia física”.

Basilashvili en el inicio del proceso judicial, en abril de 2020. Gela Bochikashvili (RFE/RL)

“Hubo un caso en el que me acosté en la cama después de un conflicto y me echaron agua fría en un oído con los ojos cerrados”, continuó. “Esas acciones de maltrato fueron de diversas índoles: frotarme el cabello, ponerme comida en la cabeza... Cuando lograba algún éxito en su carrera, me decía «yo soy el rey» y que debía comportarme como su subordinada“.

Dorokashvili también profundizó sobre situaciones traumáticas que vivió durante el embarazo del único hijo de la pareja, Lukas, nacido en 2015. “Pasé la mayor parte del tiempo sola. Aunque tuve un embarazo saludable, la actitud de Nikoloz fue de que debía quedarme en casa, y obedecí. Incluso cuando estaba encinta, me ponía nombres de animales: “Rata”, “Serpiente”, “Pulga”. Y usó esas palabras para referirse a los miembros de mi familia”, relató.

Frente a la pregunta de por qué su relación continuó después de esos episodios con el actual número 34 del ranking, la mujer contó que terminar fue una opción siempre latente pero que ella temía represalias. “Los diálogos sobre la separación eran comunes en nuestra familia, casi todas las semanas. No tenía que decir que iba a divorciarme”.

Basilashvili ganó tres títulos de campeón en el circuito ATP, y en dos finales superó a argentinos. Reuters

Dorokashvili había solicitado una orden de allanamiento en abril de 2020, y Basilashvili fue arrestado en mayo de ese año por violencia doméstica, lo cual inició este proceso judicial, que se demoró constantemente por los compromisos profesionales del tenista. Por esto el deportista ha asistido a todas las citaciones por video, mientras competía en el circuito.

Basilashvili es el tenista más exitoso que ha representado a Georgia. Además de llegar a ser 16º del mundo (2019), consiguió tres trofeos, venciendo a argentinos en las respectivas finales: Leonardo Mayer en el ATP 500 de Hamburgo 2018 y Juan Martín del Potro en Pekín 2018, cuando la Torre de Tandil era el cuarto tenista del mundo.