La tenista Ines Ibbou, 620° del mundo, publicó un contundente mensaje para Thiem, que se mostró reacio a aportar fondos.

El austríaco Dominic Thiem, que en marzo pasado alcanzó su mejor ranking histórico (3°), hizo ruido al mostrarse reacio a aportar fondos para el programa de solidaridad que tiene como objetivo ayudar a los jugadores con más limitaciones y al aseverar que algunos colegas de nivel ITF no se comprometían al 100% con el deporte.

Estas palabras generaron distintas reacciones en el mundo del tenis, algunas de ellas de indignación. Así, en las últimas horas, la argelina Ines Ibbou, de 21 años y 620° de la WTA, publicó un contundente mensaje por video dirigido directamente a Thiem, en el que le mostró otra realidad: detalló sus obstáculos para convertirse en tenista profesional, algo que no le impide seguir luchando por sus sueños deportivos.

Ibbou inicia el video, que contiene imágenes de archivo de sus prácticas cuando era más chica, dirigiéndose al último finalista del Abierto de Australia: "Querido Dominic, después de leer tus últimas declaraciones, me preguntaba cuál habría sido mi carrera, y por lo tanto mi vida, si hubiera estado en tu lugar. Sí, ¿cómo es ser Dominic Thiem? Entonces comencé a imaginar cómo sería tener padres entrenadores de tenis. Como crecí en las afueras de Argel en una familia muy modesta con padres que no tenían nada que ver con el tenis, no puedo evitar pensar que podría haber ayudado, pero no te culpo".

Y añade: "Ahora me doy cuenta de lo bendecida que soy de tener padres como los míos, que amo más que nada y que no cambiaría por nada en el mundo. Sabes, en un país como el mío, no es fácil ser un atleta". "Pero no me malinterpreten -prosigue. Eso no me impidió construir mi propio camino e incluso ser una de las mejores del mundo a los 14 años. ¡Gané mis primeros puntos WTA al ganar 10K a esta edad! Bastante impresionante, ¿no? Y como tú, llegué a la cima de los rankings juniors de la ITF".

A medida que avanza el video, Ibbou (posee US$ 27.825 en premios por torneos) vuelve sobre Thiem: "Si fuera parte de tu mundo mágico en ese entonces, probablemente habría llamado la atención de muchos patrocinadores y la federación me habría cuidado. Pero no sucedió de esa manera. ¿Patrocinadores? ¿Adidas? ¿Nike? ¿Wilson? ¿Prince? ¿Head? Ni siquiera existen en Argelia. Además de algunos equipos y el apoyo de pequeñas empresas locales, solo recibí el mínimo para cubrir mi participación en los Grand Slams junior".

"No es por tu dinero que sobrevivimos hasta ahora. Y nadie te pidió nada", le dice Ibbou a Thiem en el video. Crédito: twitter

Y continúa, visiblemente herida por las palabras de Thiem y defendiendo su posición: "Querido Dominic, a diferencia de ti, muchos comparten mi realidad. Solo un recordatorio que no es por tu dinero que sobrevivimos hasta ahora. Y nadie te pidió nada. La iniciativa fue de jugadores generosos que mostraron compasión instantánea".

Dominic Thiem, la estrella apuntada por la jugadora argelina Fuente: AFP

"Dominic, esta crisis inesperada nos está atravesando un momento difícil y revela quiénes somos realmente. Ayudar a los jugadores es ayudar al tenis a sobrevivir. El juego es noble. El significado del deporte es distinguir a los más talentosos, los más persistentes, los trabajadores duros, los más valientes. ¿O tal vez quieres jugar solo en la cancha? Dominic, no te pedimos nada. Excepto por un poco de respeto a nuestro sacrificio. Jugadores como tú me hacen aferrarme a mis sueños. Por favor, no lo arruines".

Habrá que ver cómo reaccionará Thiem ante semejante mensaje de una "colega" del circuito y si desea responderle o aclarar sus comentarios.