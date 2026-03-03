Guerra en Medio Oriente: pánico y corridas durante un torneo de tenis en Emiratos Árabes Unidos

El Tennis Country Club de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, esta semana es el escenario de un torneo Challenger, la segunda división profesional del tenis. De categoría 50, con US$ 63.000 en premios y el sudafricano Lloyd Harris (actual 152°, top 35 en 2021) como máximo preclasificado, su inicio estuvo en duda debido a la Guerra en Medio Oriente. Sin embargo, se puso en marcha. Pero este martes, en el segundo día de competencia, la acción se interrumpió abruptamente luego de vivirse momentos de peligro y pánico.

Todo quedó registrado en video cuando el japonés Hayato Matsuoka (368° del ranking ATP) y el bielorruso Daniil Ostapenkov (754°) disputaban el tercer set, por la segunda ronda de la clasificación. En pleno encuentro sonó la alarma de ataque aéreo, los partidos fueron interrumpidos e, inmediatamente, los jugadores (también el árbitro y los alcanzapelotas) corrieron para refugiarse.

Simply insane. Fujairah challenger, taking places in UAE 🇦🇪 is suspended due to threat of air strike… pic.twitter.com/uLABn9Wptv — Regista Betting (@RegistaBetting) March 3, 2026

En Fujairah, el torneo se disputaba mientras se producía un incendio en una refinería de la ciudad (uno de los principales centros de exportación de energía de los Emiratos Árabes Unidos) luego de la interceptación de un dron iraní. Imágenes de densas columnas de humo que emanan de la refinería de Fujairah se publicaron en distintos medios. “Las autoridades dijeron que el incendio fue controlado y que las operaciones normales en la zona se han reanudado. No se reportaron víctimas”, publicó el Hindustan Times, un periódico de la India.

🔥 A massive fire broke out at the Al-Fujairah oil depot following a drone strike



▶️ UAE authorities in Fujairah Port say fragments from successfully intercepted drone, no injuries reported



💥 Explosion comes amid US-Israeli attacks on Iran and Tehran’s retaliatory strikes pic.twitter.com/66cxT0veUa — Anadolu English (@anadoluagency) March 3, 2026

Ostapenkov, uno de los que estaba jugando, todavía es recordado en la Argentina por haber vencido a Diego Schwartzman, en septiembre de 2021, en un partido por el playoff del Grupo Mundial 1 de la Copa Davis que terminó siendo histórico. ¿Por qué motivo? Porque la derrota de Schwartzman, por 6-4 y 6-3, fue la peor de un jugador de nuestro país en la competencia, por la distancia entre un 15° del mundo (el lugar que ocupaba el Peque) y un jugador de 18 años, sin ranking profesional y sin ningún tipo de antecedente (como registraba Ostapenkov en ese momento).

Daniil Ostapenkov, en Buenos Aires, en 2021, cuando dio la gran sorpresa y, siendo junior, derrotó a Diego Schwartzman, que era 15° del mundo mauro-alfieri-19569

El deporte, obviamente, no es ajeno a la situación bélica que se vive en Medio Oriente. Un ejemplo: varios jugadores de primer nivel que, el fin de semana pasado, llegaron a las últimas rondas en el ATP 500 de Dubai, todavía están afectados y no pueden salir de la ciudad. El ruso Daniil Medvedev (exnúmero 1 del mundo y actual 11°, que ganó el trofeo en singles), Tallon Griekspoor (Países Bajos), Andrey Rublev (Rusia), el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic son algunos de ellos. El doblista finlandés Harri Heliovaara relató en su blog lo que están viviendo: “Queremos irnos cuanto antes, pero a veces lo mejor es esperar”.