Harri Heliovaara: el relato de uno de los mejores tenistas del mundo que no puede salir de Dubai por la Guerra en Medio Oriente

Harri Heliovaara nació hace 36 años en Finlandia. Es uno de los mejores tenistas del mundo en la especialidad de dobles: 8° del ranking, 3° el año pasado y ganador de quince títulos. En pareja con el británico Henry Patten, el sábado pasado lograron el título en el ATP 500 de Dubai. Y ya deberían estar en camino a los Estados Unidos, para participar del Masters 1000 de Indian Wells, que comenzará este miércoles. Sin embargo, siguen sin poder salir de Dubai: debido al conflicto bélico en Medio Oriente, el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos permanece cerrado hasta nuevo aviso.

Los doblistas Henry Patten y Harri Heliovaara, ganadores el último sábado del ATP de Dubai, no pueden salir de la ciudad Instagram Harri Heliovaara

“Queremos irnos cuanto antes, pero a veces lo mejor es esperar”, relató Heliovaara en su blog, en el que suele compartir distintas noticias y pensamientos sobre lo que va viviendo en el circuito ATP. Además de los doblistas citados, en Dubai también están afectados otros jugadores que llegaron a las últimas rondas del certamen, como el ruso Daniil Medvedev (exnúmero 1 del mundo y actual 11°, que ganó el trofeo en singles), Tallon Griekspoor (Países Bajos), Andrey Rublev (Rusia), el salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic.

“La competición finalizó con honor y victoria, pero como habrán notado al seguir las noticias, la situación en Oriente Medio lleva un día y medio bastante mal. Nuestra intención era volar de regreso a Finlandia la noche del sábado al domingo, pero por el momento aún no sabemos con certeza cómo regresar. Así que esperemos tranquilos a que la situación mejore”, escribió ayer Heliovaara.

Y prosiguió: “Gran parte del espacio aéreo en las zonas circundantes está cerrado, por lo que ningún vuelo ha salido del aeropuerto de Dubai. Por lo tanto, todos los jugadores, los finalistas y algunos otros doblistas, estamos atrapados en Dubai. Y, por supuesto, todo el personal de la ATP, desde los jueces y fisioterapeutas hasta los superiores. Y, por supuesto, los entrenadores y demás miembros del equipo y familiares, un total de unas 30 personas”.

Espacio aéreo cerrado: este lunes, los aviones de la línea FlyDubai estacionados en la pista del Aeropuerto Internacional de Dubai GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Heliovaara también detalló cuáles son las opciones que manejan para marcharse de Dubai: “Se puede salir de los Emiratos Árabes Unidos por tierra hacia Omán o Arabia Saudita, donde el espacio aéreo está abierto al menos por el momento, pero el viaje tampoco sería sencillo. Son unas cinco horas hasta Mascate (capital de Omán), pero según la información que recibimos, hay muchos atascos en la frontera y, además, conseguir un transporte adecuado es difícil, ya que un coche con matrícula de los EAU no puede entrar en Omán sin permiso, y no se puede cruzar la frontera a pie, en cuyo caso se podría continuar el viaje en otro coche. El viaje a Riad, en Arabia Saudita, dura más de diez horas y la carretera después de la frontera está en bastante mal estado. Así que no es una ruta ideal sin la preparación adecuada. Sin embargo, tenemos la situación en Dubai bastante controlada; los organizadores ofrecen alojamiento en hotel y pensión completa, y por lo demás todo parece funcionar con bastante normalidad”.

Medvedev y Rublev, según el diario español Marca, ya tendrían diseñado un plan de salida de Dubai. Este martes los llevarían en auto hasta Omán donde los esperaría un avión privado para trasladarlos afuera de la zona de conflicto. Las opciones del destino final serían Turquía o Armenia.

Daniil Medvedev, que ganó el ATP de Dubai el último fin de semana, es uno de los jugadores que intentan salir de la ciudad RYAN LIM� - AFP�

La ATP emitió un comunicado informando que está “monitoreando” la situación. “La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, personal y personal del torneo son nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros del equipo permanecen en Dubai tras la conclusión del reciente torneo ATP 500. Ellos y sus equipos se están alojando en los hoteles oficiales del torneo, donde se les está prestando total atención a sus necesidades inmediatas. Mantenemos comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad. En este momento, los preparativos de viaje están sujetos a una evaluación continua de acuerdo con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales. Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de forma segura cuando las condiciones lo permitan”, informó la ATP.