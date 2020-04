Thiem rechaza la idea de ayudar económicamente a otros jugadores: "Muchos no son muy profesionales". Fuente: AFP

26 de abril de 2020 • 10:26

El austríaco Dominic Thiem, que el 2 de marzo pasado alcanzó su mejor ranking histórico (3°), se mostró reacio a aportar fondos para el programa de solidaridad impulsado por algunos tenistas de elite con el propósito de ayudar a los jugadores con más limitaciones y ranking modesto durante esta inactividad del circuito por las medidas sanitarias establecidas por el coronavirus.

"Ninguno de estos jugadores mal clasificados lucha por sobrevivir. Durante todo el año, veo jugadores del ITF Tour que no se comprometen en el deporte al 100%. Muchos no son muy profesionales. No veo por qué debería darles dinero", afirmó el último finalista del Abierto de Australia en una entrevista con el diario Kronen Zeitung, de Austria.

Thiem, asimismo, expresó cuáles son sus prioridades: "Prefiero dar dinero a personas o instituciones que realmente lo necesitan. Ninguna profesión en el mundo le garantiza un gran éxito al comienzo de su carrera. Ninguno de los mejores jugadores se considera que ha llegado, nada está garantizado y tenemos que luchar continuamente por nuestro ranking".

Thiem, que este año cayó en la final de Australia con Djokovic, se distanció de la "idea solidaria" del serbio. Crédito: @AustralianOpen

Djokovic y otros jugadores de elite impulsaron que aquellos que más ganan (los primeros 100 de los ranking individuales y los mejores 20 de la clasificación de dobles) aporten entre 5000 y 30.000 dólares cada uno para conformar una suerte de "caja" para ayudar a los tenistas que mayores limitaciones financieras tienen. Este proyecto aun no se puso en marcha.

Oficialmente, el tenis profesional (ATP, WTA e ITF) está cancelado, al menos, hasta el 13 de julio, pero se entiende que el parate continuará. Sin dudas, las palabras de Thiem, el campeón del ATP de Buenos Aires 2016 y 2018, causarán efecto en el circuito.