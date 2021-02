Novak Djokovic aplastó en tres set a Aslan Karatsev y jugará su novena final en el Australian Open

Novak Djokovic no le dio opciones a la gran revelación, el ruso Aslan Karatsev, y lo venció en tres sets, por 6-3, 6-4 y 6-2, para llegar a su novena final del Australian Open (ganó las ocho anteriores). En apenas una hora y 53 minutos de partido, el número uno del mundo resolvió la historia. Fue contundente, demoledor. Sin rastros de una lesión abdominal que puso en duda todo durante el torneo. Simplemente, el serbio fue una máquina de buen tenis. Ahora espera rival, que saldrá de la semifinal del viernes entre el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas.

La tarea de Djokovic fue tan contundente que en los últimos 16 games que disputó ante Karatsev, apenas cometió dos errores no forzados. "Ha sido mi mejor partido. He jugado sin molestias. Voy a entrenarme bien estos dos días, especialmente el sábado", explicó el serbio, que va por el tercer título consecutivo en el Australian Open.

El líder del ranking mundial sufrió dos quiebres por parte del número 114 del mundo, Karatsev, pero se aseguró de que no hubiera una final rusa bajo las luces de la Rod Laver Arena. A pesar de que el largo torneo le pasó factura a Karatsev, Djokovic elevó su nivel de juego en el tercer set y selló la victoria con un ace, que provocó una gran ovación de los aficionados serbios entre el público.

El triunfo le permitió al serbio instalarse en su final número 28 de un Grand Slam, la misma cantidad que el español Rafael Nadal y tres menos que el record en poder del suizo Roger Federer.

Tarea finalizada: Djokovic saluda en la red a Karatsev, la revelación del torneo, luego de vencerlo. Fuente: AFP

El vencedor de la primera semifinal en Melbourne, de 33 años y ganador de 17 torneos de Grand Slam (tres menos que los dueños del récord, Nadal y Federer) tendrá un día más de descanso que Medvedev (4) o Tsitsipas (6), quienes se enfrentarán este viernes a las 5.30 (hora de la Argentina).

Djokovic acabó con las ilusiones de Karatsev, quien protagonizó a los 27 años dos semanas increíbles en Melbourne y eso le reportará un ascenso hasta el puesto 42 del ranking mundial, la mejor ubicación de su carrera.

Feliz y esperando rival

"No me había sentido tan bien en todo el torneo, me sentí súper bien, nada de dolor, es mi mejor partido hasta ahora. Esto llega en buen momento, estoy encantado de sentirme así", comentó el serbio luego de su cómodo triunfo.

Lo mejor del triunfo de Djokovic

"No tengo absolutamente ninguna preferencia", afirmó, respecto de su rival en la final. "Medvedev es probablemente el que está jugando a un nivel más alto en estos tres, cuatro últimos meses", consideró Djokovic. "Stefanos hizo un trabajo increíble ante Nadal, jugó un gran tie-break en el mejor partido del torneo, se jugó a un nivel muy alto. Y Medvedev también llega muy fuerte y sabe jugar partidos largos. Espero que el público disfrute", dijo Djokovic tras el partido.

"Entre ellos dos son siempre partidos de una muy alta intensidad. Compraré palomitas de maíz y a disfrutar", añadió, sonriente.

Djokovic reparte autógrafos tras volver a colocarse en la final del Australlian Open. Fuente: AP

