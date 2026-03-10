Así quedó el cuadro de octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Los 16 tenistas que se impusieron en sus respectivos partidos de la tercera ronda siguen en carrera por el título; no quedan argentinos en el cuadro
El torneo masculino del Masters 1000 de Indian Wells 2026 que se lleva a cabo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, llegó a los octavos de final con los 16 jugadores que superaron la tercera ronda y siguen en carrera por el título.
El máximo favorito y dos veces ganador del certamen en 2023 y 2024, el español Carlos Alcaraz (1°) venció a Arthur Rinderknech (26°) por 6-7 (6), 6-3 y 6-2 y su próximo escollo es el noruego Casper Ruud (13°), verdugo de Valentin Vacherot (24°) por 3-6, 6-3 y 6-4. Por ese sector del cuadro el otro cruce será entre el sorpresivo Rinky Hijikata (Q°) y Cameron Norrie (27°).
Uno de los juegos más atractivos será el de Novak Djokovic (3°), uno de los máximos ganadores del certamen con cinco títulos junto a Roger Federer, ante Jack Draper (14°), campeón defensor del torneo. El serbio superó en la tercera etapa al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6 y 6-4 mientras que el británico eliminó a Francisco Cerúndolo (19°) por 6-1 y 7-5.
El otro argentino que estaba en carrera también perdió y es Sebastián Báez, quien no pudo con el ruso Daniil Medvedev (11°) y se despidió con una contundente derrota por 6-4 y 6-0. El rival del moscovita será Alex Michelsen, quien festejó ante su compatriota Taylor Fritz (7°) por 6-4 y 7-6 (6).
En la parte baja del cuadro, cuyos partidos se desarrollan este martes, el candidato a acceder hasta la definición es Jannik Sinner (2°). El italiano enfrenta al brasileño João Fonseca y en caso de imponerse su rival en cuartos será el ganador de Learner Tien (25°) -eliminó a Ben Shelton (8°) por 7-6 (3), 4-6 y 6-3- vs. Alejandro Davidovich Fokina (18°).
Por la otra llave juegan Arthur Fils (30°) vs. Félix Auger Aliassime (9°) y Frances Tiafoe (21°) vs. Alexander Zverev (4°). El estadounidense superó en la tercera ronda a Flavio Cobolli (15°) por un contundente 6-1 y 6-2 mientras que el alemán necesitó de tres sets para doblegar a Brandon Nakashima (28°) por 7-6 (2), 5-7 y 6-4.
Octavos de final de Indian Wells
- Carlos Alcaraz (1°) vs. Casper Ruud (13°) - Miércoles 11 de marzo.
- Rinky Hijikata (Q) vs. Cameron Norrie (27°) - Miércoles 11 de marzo.
- Novak Djokovic (3°) vs. Jack Draper (14°) - Miércoles 11 de marzo.
- Daniil Medvedev (13°) vs. Alex Michelsen - Miércoles 11 de marzo.
- Arthur Fils (30°) vs. Felix Auger Aliassime (9°) - Martes 10 de marzo a las 15 en el estadio 2.
- Frances Tiafoe (21°) vs. Alexander Zverev (4°) - Martes 10 de marzo desde no antes de las 17 en el estadio 1.
- Learner Tien (25°) vs. Alejandro Davidovich Fokina (18°) - Martes 10 de marzo desde no antes de las 18.30 en el estadio 1.
- Joao Fonseca vs. Jannik Sinner (2°) - Martes 10 de marzo desde no antes de las 22 en el estadio 1.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
El cuadro del torneo masculino de Indian Wells 2026
Tabla de campeones de Indian Wells
- Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5
- Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3
- Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2
Los últimos 10 campeones de Indian Wells
- 2025: Jack Draper (Gran Bretaña).
- 2024: Carlos Alcaraz (España).
- 2023: Carlos Alcaraz (España).
- 2022: Taylor Fritz (Estados Unidos).
- 2021: Cameron Norrie (Gran Bretaña).
- 2020: Cancelado por la pandemia de coronavirus.
- 2019: Dominic Thiem (Austria).
- 2018: Juan Martín Del Potro (Argentina).
- 2017: Roger Federer (Suiza).
- 2016: Novak Djokovic (Serbia).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
