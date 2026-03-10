Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este martes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan cuatro partidos del torneo masculino y tres del certamen femenino, todos correspondientes a la segunda ronda. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, a las 15 de la Argentina abre la jornada el canadiense Félix Auger-Aliassime (9° del ranking ATP) frente al francés Arthur Fils (32°). Luego, no antes de las 17, el alemán Alexander Zverev (4°) se enfrenta al estadounidense Frances Tiafoe (22°). Más tarde, cerca de las 18.10, el local Learner Tien (27°) juega contra el español Alejandro Davidovich Fokina (19°). Por último, aproximadamente a las 22, el italiano Jannik Sinner (2°) choca con el brasileño João Fonseca (35°).

El alemán Alexander Zverev juega este martes frente al norteamericano Frances Tiafoe CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Por otro lado, en el campeonato de mujeres se disputan apenas tres partidos, ya que los cinco restantes de la ronda de las 16 mejores se llevarán a cabo el miércoles. Primero, a partir de las 15, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2° del ranking WTA) se verá las caras con la japonesa Naomi Osaka (16°). Posteriormente, no antes de las 17, la italiana Jasmine Paolini (7°) juega contra la australiana Talia Gibson (112°). Por último, cerca de las 22, la anfitriona Amanda Anisimova (6°) se cruza con la canadiense Victoria Mboko (10°).

Horarios de todos los partidos

15 : Félix Auger-Aliassime vs. Arthur Fils.

: Félix Auger-Aliassime vs. Arthur Fils. 15 : Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka.

: Aryna Sabalenka vs. Naomi Osaka. No antes de las 17 : Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe.

: Alexander Zverev vs. Frances Tiafoe. No antes de las 17 : Jasmine Paolini vs. Talia Gibson.

: Jasmine Paolini vs. Talia Gibson. No antes de las 18.10 : Learner Tien vs. Alejandro Davidovich Fokina.

: Learner Tien vs. Alejandro Davidovich Fokina. No antes de las 22 : Jannik Sinner vs. João Fonseca.

: Jannik Sinner vs. João Fonseca. No antes de las 22: Amanda Anisimova vs. Victoria Mboko.

La canadiense Victoria Mboko se verá las caras con la estadounidense Amanda Anisimova en octavos de final MATTHEW STOCKMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA