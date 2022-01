Novak Djokovic, en medio de una doble investigación y cómo un tenista puso a un gobierno entre la espada y la pared

La investigación del Departamento de Interior australiano sobre Novak Djokovic se amplió este miércoles. Además de analizar las incorrecciones en las declaraciones en su formulario de entrada de viaje y las inconsistencias en la fecha de su prueba Covid-19, el gobierno pidió detalles sobre los requisitos de aislamiento en Serbia. Todo ocurre en medio de una nueva ola de contagios que genera innumerables trastornos en el país.

El Ministro de Inmigración está considerando la cancelación del visado de Djokovic por varios motivos. Por un lado, continúan analizando los datos falsos en el formulario de migración. El jugador negó haber viajado en los 14 días previos a su vuelo a Australia. Sin embargo, el número 1 del mundo, residente en Montecarlo, fue visto en España y Serbia en ese periodo de dos semanas.

El jugador culpó a los medios por la desinformación en el tema y dijo que era muy doloroso lo que estaba ocurriendo. Aunque admitió otros errores. En primer término, reconoció que su declaración de viaje no fue fidedigna, pero se excusó por no haberla completado él. Dijo que fue presentada en nombre suyo por su equipo de apoyo y culpó a su agente. “Él se disculpa sinceramente por el error administrativo por seleccionar la opción incorrecta. Fue un error humano y de ninguna manera deliberado. El equipo ha proporcionado información adicional al gobierno de Australia para aclarar este asunto”, explicó.

Por otro lado, se disculpo por haber asistido a reuniones y hasta brindar una entrevista con L’Equipe, de Francia, cuando sabía que había dado positivo de Covid-19 el mes pasado.

Novak Djokovic, durante una práctica antes del Australian Open Patrick Hamilton - BELGA

Djokovic dijo que el 16 de diciembre se hizo una prueba rápida de antígenos que dio negativo y que luego hizo la PCR que dio positivo. ”Estaba asintomático y me sentía bien, y no había recibido la notificación del PCR positivo hasta después del evento”, aseguró.

Pero el tenista admitió que acudió a una entrevista con el diario deportivo francés L’Equipe el 18 de diciembre cuando ya conocía el resultado del PCR. Su argumento para incumplir el aislamiento obligatorio fue: ”Me sentí obligado a realizar la entrevista porque no quería quedar mal con el periodista. Pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo para las fotos. Ahora pienso que esto fue un error de criterio y acepto que debí reprogramar este compromiso”.

En dos días se hará el sorteo del cuadro principal y Novak Djokovic sigue siendo la principal figura para los organizadores JAMES ROSS - AAP

Pero conforme se conocen más detalles del comportamiento del jugador en los últimos días, mayor es malestar. Franck Ramella, el periodista de L’Equipe que lo entrevistó, aseguró que recibió instrucciones de no hacer preguntas sobre la vacunación de Djokovic, y que se enteró de que había dado positivo una semana después de la charla.

El gobierno australiano, en una encrucijada

A pocos días del comienzo del primer Grand Slam del año, en Melbourne (se jugará entre el 17 y el 30 del actual), Australia informó que hubo 49 muertes en el país por Covid-19, el mayor número desde que comenzó la pandemia, según indicó el periódico The Age. En ese contexto es que se produce el endurecimiento de las restricciones y los controles fronterizos.

El pico de contagios es tan alto que afectó considerablemente la presencia laboral. Por ejemplo, en las principales ciudades, por este motivo ya se hizo notar el desabastecimiento en los supermercados. Miembros del personal de las empresas, conductores de camiones y trabajadores de centros de distribución se vieron obligados a permanecer en sus casas por tener síntomas. El gobierno no permite que los trabajadores acudan a sus puestos si no tienen test rápidos de antígenos, con multas de hasta 1000 dólares para quienes no cumplan con las reglas. Los empresarios le reclaman al gobierno por las restricciones. Y entre todos esos trastornos, la presencia de Djokovic no hace más que agitar el ambiente político.

Góndolas vacías por el desabastecimiento en pleno pico de contagios de Covid-19 en Australia BIANCA DE MARCHI - AAP

Mientras Nole continúa entrenándose para el Abierto de Australia, la checa Renata Voracova (82a), fue deportada pese a que tenía un proceso similar al de Djokovic, aprobado por el doble panel médico. Al respecto, la WTA emitió un comunicado. “Los atletas han seguido el proceso aprobado y autorizado de recibir una exención médica para entrar al país. Estas complicaciones son desafortunadas. Renata siguió las reglas y los procedimientos. Fue autorizada para ingresar a su llegada, compitió en un evento y luego, de repente, se le canceló la visa cuando no había hecho nada malo”, asegura la WTA.

Alex Hawke, ministro de inmigración de Australia, es el hombre que tiene la última palabra sobre el caso Djokovic. Él definirá si se revoca su visado o si se le permite competir. La posición del gobierno es muy clara, lo quieren fuera del país. Sin embargo, el triunfo judicial del tenista el lunes pasado, en la audiencia por la cancelación de la visa, obligó a repensar la estrategia.

Abul Rizvi, antecesor de Hawke en el cargo de inmigración, analizó. “El primer ministro (Scott Morrison) no está muy contento con la forma en la que todo esto se está desarrollando en los medios. Van a tratar de cerrar esto en dos o tres días. El gobierno está entre la espada y la pared”.