Novak Djokovic: el “error de criterio” del número 1 y las reuniones a las que fue cuando estaba afectado por el Covid

Todavía en la mira de las autoridades australianas a pesar de que se rectificó la cancelación de su visa y se le permitió disputar el próximo Abierto de Australia, Novak Djokovic ensayó una suerte de autocrítica. El número 1 del tenis mundial, en un post de Instagram, Novak Djokovic, admitió haberse reunido con un periodista cuando sabía que estaba contagiado de covid-19, y lo calificó como un “error de criterio”.

En un comunicado con fecha de este miércoles, Djokovic expresó: “Quiero dirigirme a la continua desinformación sobre mis actividades y mi participación en eventos en diciembre, en la antesala de mi test positivo de Covid. Esta desinformación necesita ser corregida, en particular con la idea de aliviar a la comunidad sobre mi presencia en Australia y, quiero referirme también a asuntos que han sido muy dolorosos para mi familia”.

El jugador serbio llegó la semana pasada a Australia con una exención médica, ya que no está vacunado, y consideró que recibió esa exención porque dio positivo de Covid el 16 de diciembre pasado, aunque al día siguiente apareció sin tapabocas en la presentación de unas estampillas con su imagen y en un evento para tenistas jóvenes en Belgrado, mientras que dos días después concurrió a una entrevista y sesión de fotos con el diario deportivo francés L’Equipe”.

Novak Djokovic y su entrenador, Goran Ivanisevic KELLY DEFINA - POOL

En este contexto, el número 1 del tour aseguró que recibió el resultado positivo de la prueba PCR un día más tarde, el 17 de diciembre, después del encuentro con los jóvenes. Djokovic dijo que el 16 de diciembre se hizo una prueba rápida de antígenos que dio negativo, y que luego hizo el PCR.

Djokovic ya se prepara en el court central del Australian Open KELLY DEFINA - POOL

“Concurrí a un partido de básquetbol en Belgrado el 14 de diciembre, después del cual se supo que había un grupo de personas contagiadas de Covid. A pesar de que no tenía síntomas, me hice un test rápido que dio negativo, y luego, para ser más cauteloso, me sometí a un PCR oficial ese mismo día. El 17 concurrí a un evento de tenis en Belgrado, para reunirme con niños, y previamente me hice un examen de antígenos que dio negativo. Estaba asintomático, me sentía bien, y no me enteré del positivo del PCR hasta después de ese encuentro”, remarcó Nole en su comunicado.

“El 18 estuve en mi escuela de tenis en Belgrado para una entrevista pautada hace mucho con L’Equipe. El resto de las actividades las cancelé. Me sentí obligado a dar esa nota para no perjudicar al periodista, pero me aseguré de que hubiera distancia social y usé el barbijo, y sólo me lo quité para las fotografías. Cuando regresé a casa para el aislamiento correspondiente, me di cuenta de que fue un error de criterio y que debía haber cancelado también ese compromiso”, agregó el serbio.

El número 1 del mundo aceptó que hubo un error en la declaración de viaje que presentó a los oficiales de migración Bernat Armangue - GTRES

Djokovic también se refirió a su cuestionada declaración de viaje, en la que no se mencionó que estuvo antes en Marbella (España) antes de ir a Melbourne, y en este sentido explicó que “fue llenada por mi equipo, tal como se lo expliqué al oficial de migraciones. Mi manager se disculpa por haber tildado de manera incorrecta sobre el viaje previo que hice antes de acudir a Australia. Esto fue un error humano, para nada deliberado. Vivimos tiempos difíciles dentro de la pandemia y son cosas que pueden suceder. Hoy, mi equipo le dio información adicional a las autoridades australianas para aclarar este asunto”.

Novak Djokovic explicó su situación en un comunicado en sus redes sociales KELLY DEFINA - POOL

Djokovic decidió abordar las polémicas alrededor de su intento de disputar el Open de Australia sin estar vacunado. El número 1 quedó en el ojo del huracán por esa decisión, primero, y luego por el fallo en la declaración de viaje presentada, en la que omitió su paso por Marsella, y que podría costarle una sanción -la deportación, la más grave- de parte de las autoridades de ese país.

De hecho, el jugador volvió a los entrenamientos de inmediato en el court central del Abierto de Australia, torneo que ganó en nueve ocasiones y en el que parte como máximo favorito.

Aunque todavía persiste una posibilidad de que Djokovic sea expulsado de Australia por las irregularidades en su ingreso, su padre Srdjan consideró en Serbia que el caso “está cerrado por el veredicto de la corte australiana”, en una batalla legal que le permitió permanecer por ahora en ese país. El gobierno aún tiene posibilidades de volver a cancelar la visa, pero esa es una decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, quien aún no se ha pronunciado al respecto.