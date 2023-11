escuchar

Novak Djokovic y Rafael Nadal construyeron, desde la primera vez que se enfrentaron (en 2006, en Roland Garros), una rivalidad apasionante, cinematográfica y tensa, con distintos momentos emocionales y diferencias. De hecho, hubo un momento, entre 2011 y 2012, en el que Nole se impuso en once finales consecutivas (tres de ellas, de Grand Slam), en el que el español –y también los integrantes de su equipo– no ocultó su irritación contra el serbio y su personalidad. Todavía hoy, cuando Nadal sigue inactivo desde enero por dificultades físicas, esa rivalidad se mantiene encendida. Eso quedó a la vista en las últimas horas, tras la conquista del balcánico en el Masters 1000 de París-Bercy, en el que derrotó en la final al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-3, ratificando su número 1 en el ranking.

Hace un puñado de semanas, Nadal brindó algunas entrevistas para hacer una actualización sobre su estado físico y los planes futuros. El Matador, segundo jugador en títulos individuales de campeón de Grand Slam, con 22, dos menos que Djokovic, se refirió a la supuesta “obsesión” que tiene Nole de seguir ganando copas grandes. En Movistar+, el mallorquín dijo no sentir “nada” cuando ve a Nole ganar y que no lo frustra haber sido superado en majors: “Para él habría sido una frustración más grande no conseguirlo. Quizás por eso mismo lo ha conseguido. Ha tenido la capacidad de querer, ha llevado la ambición al máximo”. A muchos en el circuito no les cayó bien el análisis del español; entendieron que sus palabras tenían una carga de puesta en escena, de preocupación disfrazada de preocupación.

Novak Djokovic con el trofeo de campeón del Masters 1000 de París, logrado el último domingo en el Palais Omnisports al vencer al búlgaro Grigor Dimitrov. JULIEN DE ROSA - AFP

Además, el 14 veces campeón de Roland Garros añadió: “Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la cancha cuando las cosas no iban bien”.

Nole esperó su momento para responder y sacudir el tour. Lo hizo recién ahora, en París, tras ampliar su récord de trofeos de Masters 1000: acumula 40, cuatro más que Nadal y 12 por encima de Roger Federer. “Voy por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso. Y es por eso que no les gusto a algunas personas. No pretendí ser como algunas personas... No decir que no es mi objetivo y luego comportarme de manera diferente. Siempre traté de ser coherente con lo que creo”, disparó Djokovic, de 36 años, en un mensaje que claramente tuvo a Nadal como destinatario.

Djokovic y Nadal tenían muy buen vínculo de jóvenes y se respetan, pero para el serbio la amistad con el español "es imposible". MARTIN BUREAU - AFP

“Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Ésta es la verdad. Lo demás se trata de gustos, inspiración, sensaciones que pueda transmitir uno u otro, que pueda gustar más uno u otro”, había ampliado Nadal, sin quitar mérito a los logros del serbio.

En mayo de este año, en una entrevista con el medio italiano Corriere della Sera, Djokovic habló sobre cómo fluctuó su relación con Nadal con el paso del tiempo: “Es sólo un año mayor que yo. Los dos somos de Géminis. Al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible. Siempre lo he respetado y admirado mucho. Gracias a él y a Federer crecí y me convertí en quien soy. Esto nos unirá para siempre; por lo tanto, siento gratitud hacia ellos. Nadal forma parte de mi vida; en los últimos quince años lo he visto más que a mi madre”.

El Big 3: Djokovic, Nadal y Federer; Nole agradece a los otros cracks por haber propiciado que fuera quien es. Matthew Stockman - Getty Images North America

Djokovic y Nadal se midieron 59 veces, con 30 victorias del serbio y 29 del español. Se midieron por primera vez en los cuartos de final de Roland Garros 2006 (se impuso Rafa por 6-4, 6-4 y retiro). ¿La última? También en los cuartos del Abierto de Francia, pero el año pasado (victoria del español en cuatro sets). ¿El destino volverá a cruzarlos oficialmente en una cancha? Se verá. En las declaraciones siguen enfrentándose.

LA NACION