Rafael Nadal no compite desde el 18 de enero pasado. Una severa lesión en el psoas iliaco izquierdo lo expulsó cruelmente del circuito. Su fecha de retorno aún no está confirmada, aunque la leyenda española anhela tener un escenario más claro en aproximadamente dos meses y reaparecer en 2024. Durante este largo período, el Matador no sólo vio cómo Novak Djokovic lo igualó en cantidad de trofeos de Grand Slam (sucedió en Australia), sino cómo también lo superó (24 contra 22).

Mientras continúa con su período de rehabilitación y entrenamientos controlados en su academia de Manacor, Nadal (37 años) brindó un puñado de entrevistas. En una de ellas hizo un comentario sobre Djokovic que generó inmediatas reacciones. El mallorquín expresó, en Movistar+, que no siente “nada” cuando ve a Nole ganar, que obviamente le hubiera gustado ser el tenista con más majors de la historia, pero que no es una “obsesión” y que no lo frustra haber sido superado. “Para él (para Djokovic), hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Quizás por eso mismo lo ha conseguido. Ha tenido la capacidad de querer, ha llevado la ambición al máximo”, analizó Nadal. A muchos no les cayó bien el análisis de Nadal; entendieron que sus palabras tenían una carga de puesta en escena, de disfrazada despreocupación.

Rafael Nadal durante una reciente entrevista X @MovistarTenis

En otro reportaje, en el diario español AS, a Nadal le consultaron nuevamente sobre Djokovic y si el balcánico, al haberse escapado en cantidad de trofeos grandes, ya no se puede discutir y es el mejor de todos los tiempos. “Yo creo que los números son los números y las estadísticas son las estadísticas, y en ese sentido, creo que él tiene unos números mejores que los míos y eso es indiscutible. A mí no se me cae ningún anillo ni tengo un ego tan grande como para intentar maquillar una realidad que no es. Esta es la verdad. Lo demás son gustos, inspiración, sensaciones que te pueda transmitir uno u otro, que te pueda gustar más uno u otro”, expresó el catorce veces ganador de Roland Garros.

Djokovic y Nadal se enfrentaron 59 veces, con 30 victorias del serbio y 29 del español. Se midieron por primera vez en los cuartos de final de Roland Garros 2006. ¿La última? También en los cuartos de final del Abierto de Francia, pero el año pasado.

“Creo que con respecto a títulos”, continuó Nadal, “Djokovic es el mejor de la historia y en eso no hay nada que discutir. Después, como siempre, cada uno puede combinar la historia a su antojo, decir que yo he sufrido muchas lesiones. Mala suerte para mí o mala suerte que haya tenido el cuerpo de esta manera. Él ha tenido otro y de alguna forma eso también es parte del deporte. Lo felicito por todo lo que está consiguiendo y no por eso me causa ningún tipo de frustración. Lo he dicho cuando era yo el que ganaba más Slams, lo dije cuando estábamos empatados y lo digo ahora que voy por detrás. No voy a ser yo el que intente a través de una lucha personal, querer ser lo que no soy. Lo que es, es y lo que no es, no es. Digo esto muy satisfecho con todo lo que yo he hecho”.

Durante estos meses, Nadal, su esposa Xisca y su hijo (Rafael, de un año) hicieron algunos viajes de placer. Uno de los destinos elegido fue Grecia. “El cariño ha sido grande, de manera privada, pero muy bueno. He estado en Grecia y no sabía que fuera tan conocido allí. La realidad es que por donde he ido ha sido bonito”, apuntó el mejor tenista de todos los tiempos sobre superficie lenta.

Djokovic y Nadal, leyendas del tenis Christophe Ena - AP

Ganador de 92 títulos, Nadal también tiene un fuerte vínculo con la competencia olímpica. Ostenta la medalla dorada en singles (Pekín 2008) y en dobles (Río de Janeiro 2016, junto con Marc López). El año próximo, en París, la competencia de tenis de los Juegos Olímpicos se disputarán en el sitio que Nadal dominó como nadie: sobre el polvo de ladrillo del Bois de Boulogne. ¿Qué ilusiones tiene el mallorquín? Estar allí presente y jugar en dobles con..., Carlitos Alcaraz, el niño maravilla.

“Sobre los Juegos, a nivel personal, me gustaría jugarlos una vez más. Todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los Juegos. He vivido momentos increíbles de convivencia, de ver lo que es el deporte en esencia pura. Sobre el hecho de jugar el dobles con Carlos, no he tenido la más mínima conversación con él en ese sentido. Pero también me gustaría y sería una buena motivación, un aliciente más para mí poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, con los jóvenes y con el gran futuro que tiene por delante”, confesó Rafa.

Carlitos Alcaraz y Nadal; podrían llegar a jugar juntos en dobles en los Juegos Olímpicos de París 2024

Nadal derramó más elogios para Alcaraz, de 20 años, el actual número 2 del mundo y vigente campeón de Wimbledon: “Creo que de Carlos sorprende poco ya lo que puede hacer. Ha sido el número uno del mundo hasta hace nada. Y aunque es muy joven, ahora mismo, prácticamente, el único rival que le veo es Djokovic. Está un escalón por encima de los demás. Mi sensación desde fuera del circuito es que cuando juega, los partidos normalmente dependen de él un 90% de los días”.

