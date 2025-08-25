Novak Djokovic superó a Learner Tien en el US Open: en 19 partidos, el serbio jamás perdió en el debut

El serbio Novak Djokovic venció este domingo al estadounidense Learner Tien en su estreno en el US Open, en una prueba de resistencia ante un rival al que prácticamente dobla en edad. Djokovic, de 38 años, pasó por momentos de calvario físico ante Tien, de 19, con caídas y problemas en un pie, pero prevaleció por marcador de 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2.

El californiano, una de las promesas del tenis estadounidense, desperdició una pelota para ganar el segundo set en un momento en el que Djokovic no dejaba de resoplar, aparentemente exhausto físicamente. Pero el gigante balcánico (7° del ranking de la ATP) no tiró la toalla y resistió hasta que los errores del inexperto Tien (50°) le abrieron un resquicio para conservar su inmaculado registro en la primera ronda de Nueva York.

Djokovic nunca cayó en sus 19 estrenos en el US Open, torneo que conquistó en 2023 por cuarta ocasión. En la siguiente etapa lo espera otro joven estadounidense, Zachary Svajda, de 22 años y número 145 del mundo. “Fue un partido extraño, para ser honesto”, dijo el serbio recuperando la sonrisa. “El primer set duró menos de 30 minutos y el segundo casi una hora y media. Para mí fue clave mantener los nervios en el segundo set y ganarlo en el tiebreak. Luego me empecé a sentir mejor y lo terminé de buena forma”.

“Sé que lo puedo hacer mejor pero fue una buena manera de comenzar”, dijo un Nole admirado con la diferencia de edad respecto a los rivales que se encuentra a estas alturas de su legendaria carrera. Con algo de humor, el emblemático tenista consideró “increíble” que su adversario tenga “la mitad de años” que él. “Cuando llegas a la parte final de los 30 años, lo que cuenta es preservar las fuerzas ... A veces me gustaría ser más joven pero solo puedo estar agradecido por una carrera increíble en Nueva York y en el mundo”.

Inédito desde su eliminación en Wimbledon el 11 de julio, el serbio ha intentado resguardar las máximas energías en las últimas semanas para el asalto a su ansiado título 25 de Grand Slam. Djokovic eligió bajarse de los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati pero su actuación del domingo incrementa las dudas de si tiene suficiente en el tanque para desafiar a los jóvenes favoritos, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Aún así, el primer set no dio ninguna pista del suplicio que le esperaba. Vestido completamente de oscuro, Djokovic fue recibido con una gran ovación por los aficionados del court Arthur Ashe, donde vivió grandes éxitos pero también algunas de sus más dolorosas derrotas.

Superados tan solo 25 minutos, el ex número uno mundial ya tenía el primer set en el bolsillo, dominando a su admirador gracias a su poderoso primer servicio. Y los problemas aparecieron en el segundo set, cuando empezó a sentirse visiblemente incómodo sobre la cancha. Varios resbalones y una caída después, el serbio pasó a la defensiva frente a un Tien que fue ganando confianza en sus posibilidades.

Djokovic sobrevivió primero a tres oportunidades seguidas de break y, con 5-4 abajo, neutralizó con un ace una pelota de set de Tien, cada vez más empujado por la tribuna para ir por más. En uno de los descansos, el serbio se presionó el pecho con ambas manos, como si no le llegara suficiente aire. Con Tien forzándole a largos intercambios, Djokovic arriesgó con varios drops y se ganó una advertencia por violación de tiempo en el servicio.

Sobreviviente de mil batallas, Nole vio la luz con una doble falta y otros errores de Tien que le permitieron prevalecer en el tiebreak. Antes del inicio del tercer set pidió atención médica para que le trataran unas aparentes ampollas en el pie derecho. A la vuelta, Tien le quebró el saque a la primera, pero hasta ahí llegó el ascenso a la montaña que necesitaba escalar. Djokovic afiló su primer saque y aceleró en su deseo de finiquitar el pase lo antes posible. “Aún quiero competir y ojalá ustedes disfruten de mi tenis”, afirmó el crack de Belgrado.

Caída de Navone

Mariano Navone (78° de la ATP) se dio una chance única para superar el primer escollo del US Open, pero terminó desperdiciándola cuando llegó la hora de la verdad. Luego de recuperarse de dos sets abajo, y de haber estado match point en contra, terminó cayendo en el quinto parcial ante Marcos Girón (55°) por 6-0, 7-5, 4-6, 5-7 y 6-4.

El estadounidense tuvo un inicio apabullante, pero el tenista de Nueve de Julio fue rearmándose y empezó a reaccionar definitivamente a partir del tercer set. Llegaron a estar 4-4 en el último set, pero el argentino flaqueó en su game de saque y le abrió la puerta a Girón hacia la victoria.

En la segunda ronda, Girón se medirá con el ganador entre Daniil Medvedev (13°) y Benjamin Bonzi (51°), partido que desató la furia del ruso cuando un fotógrafo irrumpió tras un saque para ganar del francés que terminó en la red. Debido al delay entre servicio y servicio, el juez decidió darle a Bonzi la chance de hacer su primer saque de nuevo. Por esta decisión, Medvedev estalló a los gritos y expuso su disconformidad ante la cámara más cercana que tenía.

Navone, ex Top 30 del mundo y dos veces finalista en torneos de ATP Tour, desembarcó en Nueva York con un balance de 18 partidos ganados y 20 perdidos durante esta temporada, con los cuartos de final en el ATP 250 de Buenos Aires como la actuación más destacada.