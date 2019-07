Wimbledon | Grand Slam -

9 de julio de 2019

LONDRES.- Guido Pella estableció su mejor actuación histórica en los grandes torneos y ahora se enfrentará con el español Roberto Bautista Agut, que eliminó al francés Benoit Paire por 6-3, 7-5 y 6-2. El valenciano, 22° del mundo, domina el historial sobre Pella por 2 a 0. Se enfrentaron este año por la misma instancia sobre el polvo de ladrillo del ATP de Munich y se impuso en tres sets. Tiempo atrás, consiguió una cómoda victoria en sets corridos, en la primera etapa del Abierto de Australia 2017. Además, Bautista Agut es el único que no perdió sets en toda la competencia. Un dato incuestionable: Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal cedieron al menos un parcial hasta el momento.

El partido de cuartos de final se jugará en la cancha 1 de Wimbledon, y está programado para las 9 (hora argentina). Se podrá ver por ESPN, ESPN2 y la plataforma online ESPN Play.

"Es un jugador durísimo, probablemente uno de los jugadores más difíciles que me enfrenté en mi carrera, porque es muy sólido, no se cansa, le gusta el juego de correr, de meterse en partidos largos. En Australia me ganó fácil y en Munich, este año, fue una batalla. Es un jugador que respeto mucho, que está hace muchos años en este nivel y que llegó a cuartos de Wimbledon... quiere decir que está muy bien", aseguró Pella, de su adversario. En su ruta hacia el selecto grupo de los ocho mejores del torneo londinense, el bahiense dejó en el camino al rumano Marius Copil, al italiano Andreas Seppi, al sudafricano Kevin Anderson -cuarto favorito y finalista el año pasado- y a Raonic, que también fue subcampeón de Wimbledon en 2016.

"¡No lo puedo creer!", exclamó el bahiense, cuando el canadiense cometió el error no forzado que definió el partido. Pella disfruta su mejor temporada en el circuito ATP ya que, al margen de su histórica actuación en Londres, también alcanzó su primer título en el Abierto de San Pablo, sobre polvo de ladrillo, a principios de marzo. ¿Si le gana a Bautista Agut, como sigue la aventura? Podría cruzarse en las semifinales con el serbio Novak Djokovic, máximo favorito, que se instaló en los cuartos de final por undécima vez en los últimos 13 años al arrollar por 6-3, 6-2 y 6-3 al francés Ugo Humbert.

El cuatro veces campeón del torneo tendrá como siguiente rival al belga David Goffin, verdugo del español Fernando Verdasco por 7-6 (11-9), 2-6, 6-3 y 6-4. ¿Y si derrota a... Djokovic? Sería un sueño imposible de creer, pero si Pella sella un nuevo impacto mundial, tal vez le toque, en la final, Federer (eliminó a Matteo Berrettini por 6-1, 6-2 y 6-2) o Nadal. Pero para aquello falta una eternidad...