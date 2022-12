Por el desquite: Novak Djokovic volvió a Australia, a un año de su deportación

escuchar

SIDNEY - Novak Djokovic regresó a Australia casi un año después de haber sido deportado, debido a su posición sobre la vacunación contra el Covid-19, según confirmó Tennis Australia. El serbio comenzará su campaña 2023 en Adelaide, mientras se prepara para buscar otro título en el Abierto de Australia, torneo que conquistó en nueve ocasiones.

El gobierno de Australia le otorgó una visa al ganador de 21 títulos de Grand Slam, que tiene programado disputar el Adelaide Internacional, que comienza el domingo.

El serbio Djokovic viene de participar en la exhibición del World Tennis League que se realizó en en Dubai, Emiratos Árabes Unidos

El director del torneo del Abierto de Australia, Craig Tiley, indicó en conferencia de prensa el martes que Djokovic había llegado. “Novak es bienvenido en Australia”, sentenció el dirigente. “Creo que mientras hablo, está llegando a Adelaide y va a ser nuevamente el jugador a vencer (en el Open de Australia)”. El primer Grand Slam de la temporada se disputará entre el 16 y el 29 de enero próximo en el Melbourne Park.

Djokovic se perdió el abierto oceánico del año pasado después de que el gobierno australiano le revocó la visa por su negativa a vacunarse contra el Covid-19, lo que incluyó una escandalosa deportación. El exnúmero 1 había intentado entrar en el país con una derogación finalmente rechazada y fue expulsado justo antes del inicio del torneo, después de haber pasado varios días en un centro de retención y de haber recurrido ante la justicia, en medio de manifestaciones a favor y en contra de su permanencia en Melbourne.

Pero en los últimos meses Australia eliminó las restricciones para viajeros sin vacunar, y el ministro de Inmigración Andrew Giles confirmó que Djokovic, que enfrentaba un posible veto de tres años luego de ser deportado, recibió una visa.

Novak Djokovic y el trofeo de campeón del Abierto de Australia que levantó en 9 oportunidades; aquí, junto a Serena Williams DAVID GRAY - X00503

Djokovic ha ganado el Australian Open un récord de nueve veces, lo que incluye las últimas tres ediciones en las que participó. Rafael Nadal ganó el título en el 2022 en ausencia de Nole.

Todavía existen dudas acerca de cómo recibirán los aficionados australianos a Djokovic este año. Tiley le dijo a los reporteros el martes que cree que será bien recibido. “Tengo una gran confianza en el público australiano”, advirtió Tiley. “Somos un público deportivo muy educado, especialmente con respecto al tenis. Aman al tenis, aman ver grandeza, aman ver grandes atletas, grandes encuentros. Confío enormemente en que los aficionados reaccionaran como esperamos y que respeten todo eso”.

Una imagen de la deportación del año pasado, cuando Djokovic debió regresar a Belgrado, tras perder una batalla legal para quedarse en el país

El exnúmero uno mundial, ganador de cinco títulos en 2022 -entre ellos Wimbledon-, se presenta como uno de los grandes favoritos a ganar el Abierto de Australia. ”En el pasado siempre tuve la oportunidad de empezar en gran forma mis años en Australia y me gusta jugar ahí”, recordó el viernes en Dubai el hombre que ha ganado 21 títulos grandes, y que en caso de festejar otra vez en Melbourne igualará el récord de 22 coronas de Rafael Nadal.

”Después de lo que pasó el año pasado espero ser recibido convenientemente y que eso me ayude a jugar mi mejor tenis”, añadió. El serbio empezó 2022 como número 1 del tour, pero luego fue cayendo en el ranking. No pudo jugar dos torneos del Grand Slam en la última temporada, ya que su negativa a vacunarse también le impidió estar en el US Open, y por la misma razón no pudo acudir a varios de los Masters 1000. Pero terminó la temporada en un gran momento de forma, al conquistar el Masters 1000 de París-Bercy y, sobre todo, el Masters de final de temporada en Turín.

LA NACION