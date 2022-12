Copa Davis 2023: un complejo desafío para la Argentina durante su visita a Finlandia, sin Schwartzman, Zeballos ni Báez

escuchar

El equipo argentino de Copa Davis tendrá un espinoso desafío el año próximo al visitar (el 4-5 de febrero) a Finlandia por los Qualifiers, la etapa clasificatoria para la valiosa (deportiva y económicamente hablando) fase de grupos de las Finales de la competencia. Y lo hará con un equipo que no incluirá a Diego Schwartzman ni al doblista Horacio Zeballos , dos bajas sensibles. Asimismo, el conjunto albiceleste presentaría a dos debutantes: Pedro Cachin y Tomás Etcheverry .

El capitán argentino de Copa Davis, Guillermo Coria , ya sabe que el Peque Schwartzman, 25 del ranking mundial de la ATP, no jugará la serie en la ciudad finlandesa de Espoo, en la costa sur del país. En tanto, desde el entorno de Zeballos también adelantaron que el marplatense, 14° del mundo en dobles, tampoco viajará a Finlandia para competir sobre superficie rápida y bajo techo durante esa época del año en la que, tras el Abierto de Australia, se pondrá en marcha la gira latinoamericana sobre polvo de ladrillo (el primer ATP en el calendario es el Córdoba Open, desde el 6 de febrero).

El porteño Francisco Cerúndolo será la principal carta argentina durante la serie de Copa Davis de febrero próximo ante Finlandia, de visitante

Si bien Coria tiene plazo hasta el 6 de enero para entregar la lista oficial de los que jugarán la eliminatoria, se estima que lo hará durante las próximas horas, ya que los tenistas desean tener definida su logística para el segundo mes de competencia de 2023, siendo además que Finlandia reveló su formación el 16 de diciembre pasado.

Esta situación ubica a Coria frente a un enorme desafío como capitán . Según la agencia Télam, Schwartzman y Zeballos le adelantaron su negativa a jugar la serie, mientras que Sebastián Báez (43°), que debutó en la Copa Davis en marzo de este año en la serie que la Argentina le ganó a la República Checa en Buenos Aires, tampoco viajará a Finlandia. En el caso puntual de Báez, la decisión de no jugar la Copa Davis fue evaluada y charlada entre Coria y el coach del jugador, Sebastián Gutiérrez, y se tuvo en cuenta que no está en las mejores condiciones para representar al país debido a que necesita recuperar su confianza, algo que espera lograr en la gira sobre polvo de ladrillo. De todas maneras, de haber sido imprescindible su presencia, Báez hubiera aceptado la citación al equipo.

Guillermo Coria, capitán del equipo argentino de Copa Davis Ion Alcoba / Quality Sport Images / Kosmos Tennis

De manera que los disponibles para el viaje a Finlandia serán Francisco Cerúndolo (30°; flamante ganador del Olimpia de Plata en tenis durante la ceremonia de los tradicionales Premios Olimpia que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos), quien debutó este año en la etapa de grupos de las Finales de la Davis en Bolonia, Cachin (57°), Federico Coria (75°), Etcheverry (79°), y también los doblistas Andrés Molteni (48°) y Máximo González (45°).

En el caso de Cachin, nacido en la ciudad cordobesa de Bell Ville hace 27 años, ya fue contactado por el cuerpo técnico de Coria hace un par de semanas y si es citado aceptará sumarse el equipo, en el que sería su debut, lo mismo si es convocado el platense Etcheverry.

El cordobés Pedro Cachin debutará en la Copa Davis en febrero próximo, ante Finlandia, de visitante JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Finlandia, por su parte, confirmó hace once días a los cinco jugadores que integrarán el equipo que recibirá a los argentinos en los Qualifiers que clasificarán a 12 países para las Finales de septiembre. En ese sentido, la Federación Finlandesa de Tenis anunció que el capitán Jarkko Nieminen eligió a Emil Ruusuvuori , 40° del ranking mundial de la ATP, Otto Virtanen (176°), Eero Vasa (1069°), Patrik Niklas-Salminen (1202°) y el doblista Harri Heliovaara, 11° del mundo. La serie se llevará a cabo en el estadio Espoo Metro Areena, con una capacidad para 6982 personas para partidos de hockey sobre hielo que es su uso más habitual.

El cruce de febrero será sobre una cancha de superficie rápida y bajo techo por el clima extremadamente frío y en ocasiones con nieve que impera en esa porción de Europa durante la época del año de la serie. Pese a esa ventaja de la superficie y la localía, la serie se presume pareja ya que la Argentina -aún con bajas importantes- diagramará una formación con posibilidades de competir ante un rival que tiene como carta fuerte a Ruusuvuori y el dobles.

Emil Ruusuvuori, Top 40 del mundo y el mejor jugador del equipo de Copa Davis de Finlandia

La Copa Davis 2023 tiene definidos a los cuatro los países que avanzaron directamente a las Finales de noviembre: Canadá y Australia, es decir el campeón y subcampeón de la edición 2022, más Italia y España, que recibieron invitaciones especiales. Los demás países deberán jugar los Qualifiers que definirán a los otros 12 países. De manera que para volver a jugar las Finales de la Copa Davis se deberá superar el escollo que representa Finlandia de visitante, con un sistema de juego que incluye dos singles el primer día más un dobles y otros dos singles en la segunda jornada.

El único antecedente entre argentinos y finlandeses se remonta a 1960 en Helsinki y la Argentina se impuso por un categórico 5-0 con una formación que incluyó a Eduardo Soriano y Roberto Aubone para jugar todos los puntos.

El platense Tomás Martín Etcheverry sería convocado por primera vez a un equipo de Copa Davis Prensa Challenger de Buenos Aires

En los otros partidos por los Qualifiers 2023, Noruega, encabezada por Casper Ruud, recibirá a Serbia, que espera contar con Novak Djokovic (Nole actuará en el Abierto de Australia), mientras que Colombia y Chile recibirán a Gran Bretaña y Kazajistán, respectivamente. Los otros cruces serán los siguientes: Croacia vs. Austria, Hungría vs. Francia, Uzbekistán vs. Estados Unidos, Alemania vs. Suiza, Corea del Sur vs. Bélgica, Suecia vs. Bosnia, Países Bajos vs. Eslovaquia y Portugal vs. República Checa.

