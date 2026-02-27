Por qué Miomir Kecmanović ganó su partido sin tener que jugar el último punto en el ATP de Acapulco

El ATP 500 de Acapulco, disputado en México, dejó el final más bizarro de un partido de tenis en mucho tiempo. Térence Atmane perdió ante Miomir Kecmanović en los cuartos de final por 6-3 y 6-3, pero ni siquiera contó con la oportunidad de dar un golpe en el match point. El francés quedó fuera del torneo tras recibir una sanción por violación del tiempo, lo que supuso que su rival se llevara el punto final y, en consecuencia, el encuentro.

Cuando el serbio se disponía a sacar con 5-3 y ventaja en el marcador, en el segundo set, el juez de silla Scotty Moore advirtió con un warning a Atmane por no estar listo para recibir el saque de su oponente. Cuando se le pidió que jugara más rápido, el francés le dijo al árbitro que había estado enfermo toda la noche.

“Estoy sudando muchísimo. Relájate, dame cinco segundos, ¿de acuerdo?”, habría sido la frase que le dijo el tenista francés para pedirle clemencia al umpire durante el segundo set.

Something you don't see every day 🤔



Kecmanovic's 6-3 6-3 win over Atmane ends with a time violation.#ATM2026 pic.twitter.com/uKKEL6XeQw — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2026

Sin embargo, en el momento decisivo, Kecmanović tenía su cuarto punto de partido y estaba listo para sacar cuando Atmane volvió a ir a buscar su toalla. El juez de silla le dijo al serbio: “Está listo”. Al instante, el francés le respondió “yo no lo estoy”, continuó hacia su toalla y el árbitro le impuso la sanción final que le dio el partido por perdido por un doble 6-3 en una hora y media de juego.

Frente a ello, Atmane quedó en estado de shock ante la decisión, de pie y mirando fijamente al estadio mientras se anunciaba el marcador final. El público comenzó a abuchear tras la decisión del árbitro y se escuchó un débil cántico de “Vamos, Terence”.

Cabe señalar que las reglas de la ATP establecen que los tenistas tienen 25 segundos entre cada punto para prepararse y el reloj de juego se inicia al final del punto anterior. Por lo general, el juez de silla activa el cronómetro en cuanto la pelota queda muerta o el punto se da por finalizado y lo detiene cuando el sacador lanza la pelota al aire o inicia el movimiento para ejecutar su servicio.

Termina el encuentro en Grandstand debido a un penalty point dando el pase a semifinales a KECMANOVIC 🆚 ATMANE con parciales de 6-3/6-3#AMT2026 — Abierto Mexicano de Tenis (@AbiertoTelcel) February 27, 2026

Si el reloj llega a cero antes de que el jugador saque, se aplica la violación de tiempo (o warning) que funciona de forma acumulativa. Si el infractor es el servidor, pierde el primer servicio (se le cuenta como falta y debe sacar el segundo). En cambio, si el tenista que desobedece es el restador pierde el punto directamente por no estar listo para recibir.

Hace unos años, la decisión de darle un “warning” al tenista infractor quedaba a la interpretación subjetiva del juez de silla. Hoy en día, en casi todos los torneos grandes, hay un reloj digital visible en las esquinas de la pista para que tanto los jugadores como el público vean cuánto tiempo queda.

Kecmanović enfrentará al italiano Flavio Cobolli en las semifinales del torneo y en la final podría cruzarse con el ganador del duelo entre Frances Tiafoe y Brandon Nakashima. Atmane, que había derrotado al pupilo de David Nalbandian en su debut, continuará su gira tenística en el Masters 1000 de Indian Wells.

Kecmanović se llevó el triunfo de la forma menos pensada Asanka Brendon Ratnayake - AP

El torneo no se vio afectado por la caída de “El Mencho”

Ante la escalada de violencia en el estado de Jalisco, por la muerte del narcotraficante “El Mencho”, una serie de eventos en México debieron cancelarse para preservar la seguridad de los habitantes. Sin embargo, los organizadores del ATP de Acapulco desmintieron que la competencia fuera a cancelarse.

El torneo mexicano se celebra en Guerrero, uno de los cinco estados mexicanos en los que el Gobierno de los Estados Unidos había advertido a sus ciudadanos que se refugiaran para protegerse de la violencia narco.

“El evento continúa según lo previsto y las operaciones del torneo se desarrollan con normalidad. Seguimos coordinándonos y en constante comunicación con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo los protocolos de seguridad establecidos”, dejaron en claro.

Hasta el momento, el torneo no se vio afectado en ningún momento por lo sucedido en Jalisco y las jornadas nocturnas (de día no se juega por las altas temperaturas) pudieron llevarse a cabo sin inconvenientes.