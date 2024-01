escuchar

La imagen es elocuente: un fanático de Colón de Santa Fe es enfocado durante un partido de su equipo. Allí se lo ve, en las gradas del estadio Brigadier Estanislao López, alentando al Sabalero, pero al mismo tiempo dándole la mamadera a su bebé. La viralización es inmediata, y la candidatura a ganar esta tarde el premio The Best al “Mejor Hincha del Mundo”, también.

“Pensamos que era una broma. Nunca lo esperaba. Fue una locura inmensa. No teníamos palabras en el momento que nos enteramos. Cuando recibimos los llamados y nos avisaban que era real, fue una locura. Poder representar a todo el pueblo Sabalero me hace muy feliz”, declaró Hugo Daniel Iñíguez (así se llama) cuando las cámaras de TNT Sports fueron a buscarlo.

El otro protagonista del video es su hijo Tiziano, que nació el 31 de marzo del año pasado y cuando fue captado junto a su padre en la cancha tenía solo dos meses. “Desde que tengo noción, mi viejo me trajo la primera vez y después quería venir a todos los partidos. Ser Sabalero es herencia, familia y tradición”, agregó papá Hugo.

Quien no salió en el plano, pero estaba a apenas unos metros de ellos es Fernanda, la mamá del bebé. Ella dio su versión de los hechos: “Yo estaba al lado de ellos. Empezó el entretiempo y se lo di para que le diera la leche porque estaba cansada de los brazos y justo lo engancharon a él, pero estaba al lado”. En relación a la candidatura al premio compartió la misma incredulidad que su pareja: “Primero, no creíamos. Hasta que él se fue a trabajar y a mí me explotaba el celular. Ahí empecé a caer, realmente”.

En la previa de la ceremonia (comienza este lunes a las 16) la expectativa de esta familia santafesina es grande: “Aprovechamos a pedirle al hincha del pueblo argentino que nos apoye con un voto para terminar de hacer realidad este sueño. Estar allá sería para toda la vida”. la respuesta fue notable, al punto que fanáticos de todo el mundo los eligieron y por eso llegaron a ser uno de los ternados.

Quien se sumó a la expectativa que reina en Santa Fe por estos días es el club sabalero. “El Club Atlético Colón, a través de su área de Relaciones Públicas, acompañará a Toto Iñiguez y su familia en su camino hacia los premios”, escribieron en la cuenta oficial del club santafesino, junto a un video que muestra a los Iñíguez en su camino hacia Londres, sede de la ceremonia.

Según el sitio oficial de la FIFA, el momento protagonizado por el seguidor “captó el deseo por transmitirle a su hijo el amor por los colores del club desde pequeño”. Sus competidores en la terna son Miguel Ángel, un seguidor de Millonarios de Colombia que cumplió su última voluntad al conocer al plantel del primer equipo antes de que le practicaran la eutanasia a causa de una enfermedad, y Fran Hurndall, quien recorrió 1.000 kilómetros desde Gold Coast hasta Sydney con un balón en sus pies. Este reto tuvo como objetivo “servir de inspiración a mujeres y niñas del deporte”.

La familia Iñíguez tiene la chance de retener este título para la Argentina, ya que hace un año el premio al “Mejor Hincha del Mundo” lo recibieron los fanáticos argentinos por su aliento ensordecedor y constante durante el Mundial de Qatar 2022. Entonces, a modo figurativo, subió a recibir la estatuilla el personaje conocido como El Tula, vestido con la camiseta albiceleste, un gorrito y un bombo.

El Tula recibe el premio en nombre de la hinchada argentina durante la ceremonia de los premios The Best 2022 Michel Euler - AP

Messi va por otro premio

Los premios The Best 2023 de la FIFA se llevarán a cabo este lunes 15 de enero en Londres, Inglaterra, con Lionel Messi como candidato a recibir el máximo galardón junto al francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland. La ceremonia está programada a las 16 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

El período que se tuvo en cuenta para la distinción es el comprendido entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial Qatar 2022 con el título de la selección argentina, y el 20 de agosto de 2023, una mes después de que Messi debutase en Inter Miami. Las tres estrellas que conforman la terna principal, similar a la del último Balón de Oro, decantaron de un grupo inicial de 12 jugadores que fueron votados por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas de fútbol y aficionados. Quienes quedaron en el camino fueron Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.

