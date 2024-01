escuchar

Si por algo se destaca Lionel Messi fuera del campo de juego es por su habitual simpatía con sus fanáticos, esos que lo idolatran y lo buscan en cualquier rincón del mundo. Y este fin de semana, a horas de la entrega del premio The Best en donde otra vez está nominado, volvió a suceder.

Lo diferente en este caso es que en suelo estadounidense, donde La Pulga inició hace unos días la pretemporada con Inter Miami, el que lo abordó para pedirle una foto juntos fue un fanático de Real Madrid, eterno rival del Barcelona, equipo donde el crack rosarino está considerado como el máximo ídolo de la institución. El club merengue fue uno de los que más sufrió hace años la capacidad goleadora del crack rosarino.

El amor por Messi excede las camisetas. Y si bien la postal suya con ese niño fue la que se viralizó, también trascendieron otras en las que se lo ve junto a pequeños hinchas de Manchester City y Chelsea. En todas se ve a Messi y a los chicos sonriendo.

Messi también posó con pequeños hinchas de Manchester City y Chelsea

Este lunes, Leo sabrá si gana o no otra vez los premios The Best 2023 de la FIFA, que se llevarán a cabo en Londres. La terna la comparte con el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland y la ceremonia está programada para las 16 (hora argentina). Se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales de TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Messi posa con un sonriente hincha de Real Madrid, club al que le anotó varios goles y que era el archirrival en sus tiempos de jugador de Barcelona

El período que se tuvo en cuenta para esta distinción es el comprendido entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial Qatar 2022 con el título de la selección argentina, y el 20 de agosto de 2023, una mes después de que Messi debutase en Inter Miami. Las tres estrellas que conforman la terna principal, similar a la del último Balón de Oro, decantaron de un grupo inicial de 12 jugadores que fueron votados por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas de fútbol y aficionados. Quienes quedaron en el camino fueron Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.

Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé, los tres finalistas al premio FIFA The Best al Mejor Jugador Canchallena

Vuelta a la acción y ¿favorito?

Lionel Messi está de regreso a los entrenamientos en Inter Miami. Y las primeras imágenes que se conocieron de su llegada a la práctica de este sábado, que se hizo a puertas cerradas, causaron un atractivo extra porque el rosarino ingresó al campo de juego de la franquicia norteamericana acompañado del uruguayo Luis Suárez, su gran amigo y flamante incorporación del conjunto de camiseta rosa.

El delantero charrúa vuelve a ser su compañero como en los tiempos de Barcelona, donde forjaron una amistad que se tradujo en un gran entendimiento en la cancha y que incidió para que vuelvan a estar juntos. Sonrientes, ingresaron desde el sector del gimnasio y fueron saludando a sus compañeros en los momentos que compartieron las redes sociales de la franquicia.

Salieron al campo de entrenamiento de las Garzas en el Florida Blue Training Center para protagonizar una esperada escena. Ellos conforman la ofensiva de estrellas que armó para 2024 la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus propietarios. El debut podría concretarse el próximo viernes, cuando los dirigidos por Gerardo Martino lleven a cabo el primer amistoso de la pretemporada contra el seleccionado de El Salvador (a las 22 de la Argentina) en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

La Pulga y el Pistolero, ambos de 36 años, no compartían plantel desde mediados de 2020, cuando el uruguayo debió irse de Barcelona por una decisión de la dirigencia, avalada por el entonces entrenador neerlandés Ronald Koeman.

Messi y Suárez jugaron juntos en Barcelona 258 partidos, anotaron 99 goles en sociedad (56 del argentino asistido por el uruguayo y 43 del charrúa con pase del rosarino) y ganaron 13 títulos, entre ellos, la Champions League y el Mundial de Clubes en 2015, además de cinco veces la Liga de España.

Lionel Messi y Luis Suarez, otra vez juntos; ahora, en Inter Miami, que comenzó los entrenamientos de cara al reinicio de la temporada. Rebecca Blackwell - AP

En la carrera profesional de Messi, Suárez fue el socio con el que produjo la mayor cosecha de goles, seguido luego por el brasileño Neymar (67) y los españoles Pedro (67) y Andrés Iniesta (53). Los cracks rioplatenses no juegan juntos desde el 14 de agosto de 2020, cuando Barcelona sufrió una escandalosa derrota por 8-2 ante Bayern Múnich de Alemania en un partido de cuartos de final de la Champions League, disputado sin público en Lisboa, en tiempos de la pandemia de Covid-19.

El equipo disputará una serie de amistosos de pretemporada en las próximas semanas con el Inter Miami, que tendrá en el horizonte los torneos de la Major League Soccer, la Liga de Campeones de la Concacaf (brinda un cupo a la Copa Mundial de Clubes 2025), la Leagues Cup, la Copa Interamericana y la US Open Cup.

Entre los encuentros de preparación enfrentará al club de sus amores, Newell’s, y al Al Nassr, de Arabia Saudita, donde se desempeña Cristiano Ronaldo. Los partidos confirmados son: el Salvador (20 de enero), FC Dallas (23), Al Hilal (29), Al Nassr de Cristiano Ronaldo (1 de febrero), Hong Kong (4), Vissel Kobe (7) y Newell’s (15).

LA NACION