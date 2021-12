Quién es Andrea Collarini, el tenista que organizó su casamiento al aire libre... pero igual se contagió de Covid y dejó a siete colegas en aislamiento

De pronto, episodios de no hace tanto se reciclan en medio de la pandemia. El incremento de los contagios, las preocupaciones, la histeria (lógica) por las medidas de precaución. Y las situaciones que terminan siendo accidentales y complican a más de uno. Las reuniones sociales constituyen uno de los disparadores, como sucedió en una fiesta de casamiento el sábado en Córdoba, la del tenista Andrea Collarini y su ahora esposa, Delfina Novillo Corvalán, que dieron positivo de Covid-19.

Lógicamente entre sus invitados, por tener relación desde chicos, no podían faltar otros jugadores. Fueron a divertirse, y no imaginaban lo que sobrevendría a los pocos días, entre otras cosas porque la ceremonia y la fiesta transcurrieron al aire libre. Entonces, llegaron los hisopados de urgencia y la angustia por esperar los resultados, que hasta el momento fue negativo para los siete tenistas que están por partir a la gira australiana, que concluye en las últimas dos semanas de enero, en Melbourne, con el primer Grand Slam del año: el Abierto de Australia. Federico Coria (63° del ranking), Tomás Etcheverry (130°), Juan Ignacio Londero (135°), Facundo Bagnis (76°), Renzo Olivo (189), Andrés Molteni (46° en dobles) y Guido Andreozzi (271°) tienen previsto viajar el 27 desde Santiago de Chile. Hasta ahora, pueden, pero hay una lupa puesta sobre lo que suceda en las próximas horas.

El casamiento de Andrea Collarini y Delfina Novillo Corvalán se realizó el fin de semana pasado en Córdoba

¿Quién es Andrea Collarini? Nació el 31 de enero de 1992 en Nueva York, pero es más argentino que el dulce de leche. Más allá de estar nacionalizado argentino, desde muy chico vivió en Buenos Aires y creció viendo jugar al tenis a su padre todos los fines de semana con los amigos, lo que lo llevó a seguir sus pasos y marcar los propios sumándose al circuito. Primero, a los torneos nacionales desde los 10 años, coincidiendo con Diego Schwartzman, Federico Coria y Renzo Olivo, entre otros. Luego, cambiando de colegio y haciendo las valijas todas las semanas para perseguir su sueño fuera de las fronteras.

“Una de las decisiones más difíciles que tuve que afrontar en mi vida deportiva fue una oferta de la USTA -la Federación de Tenis de los Estados Unidos- para comenzar a representar a ese país. Me ofrecían cubrirme los entrenamientos, la preparación física, los kinesiólogos, el alojamiento, los viajes, etc. Pero luego de dos años decidí volver a Buenos Aires y representar a la Argentina”, recordó hace un tiempo el jugador, que en su etapa Sub 18 fue número 5 del mundo en 2009 y perdió la final Junior de Roland Garros al año siguiente con Agustín Velotti, otro argentino de su camada. Por entonces estaba radicado en Boca Ratón, Florida, y jugaba los torneos como un norteamericano más.

Andrea Collarini en la final del ATP Challenger de L'Aquila ante Andrej Martin NurPhoto - NurPhoto

Enfrentar una serie de lesiones lo tuvieron alejado del circuito un tiempo prolongado. Ya no jugaba para uno ni para otro país. Hasta que se recuperó y relanzó su campaña. Y cambió el estilo de vida: la filosofía y la meditación cobraron protagonismo. Dejó de utilizar el tiempo libre en las giras para ver series o películas y descubrió que podía aprovechar ese tiempo para conocer ciudades de esas que los tenistas que avanzan en los torneos llegan a verlas sólo desde el estadio, el hotel o el avión.

En julio pasado, a los 29 años, se metió por primera vez en el cuadro principal de un torneo ATP al clasificarse para el Abierto de Umag, en Croacia. Collarini consiguió superar la etapa previa luego de 20 intentos en los que no pudo superar la clasificación. Zurdo y con revés de dos manos, Andrea tiene un título en el Challenger tour, el de L’Aquila, en Italia, logrado en 2019 sobre polvo de ladrillo.