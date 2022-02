Rafael Nadal: el video homenaje de la ATP con los 21 tiros imposibles, luego de la hazaña

Rafael Nadal es, probablemente, el mejor jugador de tenis de todos los tiempos. Al menos, consiguió algo inédito: alcanzar 21 Grand Slam, una marca única. Superó por un grande a Roger Federer, cada día más cerca del retiro y a Novak Djokovic, de traumático paso por el Australian Open, el trofeo que consiguió el español luego de estar dos sets abajo frente a Danii Medvedev.

Venció al ruso en una maratónica batalla de 5h24 minutos por 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4 y 7-5 y conquistó el Australian Open.

Los 21 tiros imposibles de Rafael Nadal

El serbio seguirá su lucha por conquistar el Olimpo, más allá de seguir con recelo la pandemia y su fuerte lucha por no vacunarse contra el virus del Covid-19. Si Nole se enfoca en el tenis, su lucha por la grandeza seguirá cuerpo a cuerpo. Mientras, Rafa se sobrepone a todo: estuvo a punto de retirarse por una seria molestia en su pie izquierdo, pero se recompuso y sigue adelante. No estaba en los planes de nadie consagrase en el cemento, en el calor de Melbourne. Pero lo hizo.

Rafa Nadal luego de vencer a Daniil Medvedev en la final del Australian Open 2022 FIONA HAMILTON - TENNIS AUSTRALIA

Es tiempo de homenajes. Por eso, la ATP le rindió un tributo maravilloso: los mejores 21 (lógicamente, el número de la fortuna) tiros de su carrera. Hay para todos los gustos, en 18 años de carrera. Una perla: la risa de André Agassi, por un impacto del mallorquín, cuando parecía tener el punto perdido.

Claro: Nadal jugó con muchos de los más grandes de la historia, que ya no compiten en el court. Y sus mejores impactos tienen que ver con el asombro, cuando el resto de los mortales bajan la guardia. Allí, aparece el mallorquín en toda su dimensión.

En el compacto, hay de todo. También, adversarios de nuestro medio: incrédulos, cuando creían que el punto iba a ser suyo. Con la mayoría, tiene una muy buena relación. Diego Pella, Gastón Gaudio, Juan Martín del Potro y Diego Schwartzman son los protagonistas involuntarios.

De puntín y para arriba: Rafa Nadal, luego de vencer a Daniil Medvedev en la final del Australian Open 2022 Tertius Pickard - AP

El drive paralelo a la carrera, es uno de los tiros más impactantes de su trayectoria. Ya no lo hace de modo habitual, lógicamente, porque tiene 35 años y al físico le cuesta seguir el ritmo de su cabeza. Pero hay impactos que superan largamente su superficie favorita, el polvo de ladrillo. Nadal construyó su leyenda en todos los campos. También, sobre el césped: fue rey de Wimbledon en 2008 y 2010.

El español encara ahora el resto de la temporada con la mirada puesta en conquistar Roland Garros número 14 y así, poder estirar la diferencia con Novak Djokovic (34 años), que la temporada pasada levantó tres grandes. Y cada temporada se siente más cómodo sobre el polvo de ladrillo. Roger Federer (40) ganó su último grande en el Open de Australia de 2018. Parece estar lejos de esa carrera maratónica.

“Pensé que podría ser mi último Australian Open, pero ahora sé que no, incluso que tengo energía para volver...”, contaba, días atrás. No solo piensa en regresar a Melbourne, dentro de un año. Piensa volver a ganarlo. Su cabeza no tiene límites.