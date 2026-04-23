“Casi me desgarro el brazo”: la insólita anécdota de un argentino que nunca jugó al tenis pero enfrentó a Rafael Nadal

Agustín Neglia, conductor y productor, visitó el programa Vuelta y Media (Urbana Play) y contó anécdotas increíbles de su ciclo de TV, Modo Selfie, en el cual recorre diferentes lugares de Argentina y del mundo hace más de 10 años. Dentro de las historias que vivió, hubo una que llamó la atención del conductor Sebastián Wainraich: Agustín jugó al tenis con Rafael Nadal.

“Jugué al tenis con Nadal. Es increíble. Me llama una vez una gerente de marketing de un hotel y me dice: ‘Vamos a inaugurar tal hotel en México. Llevate, si podés, por las dudas, las zapatillas de tenis y la raqueta’. Yo no juego nada al tenis. Le pego, la contesto. Con esa limitación, llego y era verdad: estaba Nadal. Ahí había abierto como su academia de tenis, la Raquel Nadal Academy, que está en Mallorca, la abrieron en México", empezó su relato sobre el intercambio con el tenista, que cuenta con 22 títulos de Grand Slams ganados en su carrera.

Nadal estaba inaugurando su academia en Acapulco (Foto: @agustinneglia)

“El pibe, para darnos la bienvenida, fue un día, se jugaba en Acapulco a la semana, entonces tenía sentido. Y nos recibió e hicimos un peloteo, está en mi Instagram”, contó Agustín casi naturalizando el momento que estaba viviendo.

Por último, reveló que no quería que se terminara ese encuentro. “En la última le trataba de contestar como para que no se acabe el momento, porque en cuanto yo la tiraba afuera, se acababa. Era una chance, y la última que le contesto, que casi me desgarro el brazo, el pibe me la contesta con el taco, increíble, son cosas que te pasan locas que si no te las esperás", concluyó la anécdota.

Neglia se volvió muy famoso gracias a su programa de viajes (Foto: @agustinneglia)

En la misma entrevista, Neglia reveló detalles de su fama: “No era un viajero ni quería viajar, encontré un nicho y empecé a hacer un programa de viajes”, contó. “Vengo haciendo viajes desde antes de que existiera Instagram, y hoy es todo medio una mentira. Los influencers muestran todo lo lindo y no te cuentan el jetlag, la cola en el aeropuerto. Viajar a veces está bueno y a veces no tanto”, aseveró sobre su modo de vida.