Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El tradicional certamen de Mónaco se juega desde este domingo, con un habitual cuadro principal reducido y selecto y la participación de argentinos
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Este domingo comienza la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina, pero que tiene la particularidad de tener un cuadro más pequeño que los demás. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
En la misma jornada finaliza la qualy y comienza el cuadro principal del torneo. A las 8.30, el británico Cameron Norrie (24° del ranking ATP) se enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic (58°). Luego, a las 9 juegan el chileno Alejandro Tabilo (39°) contra el húngaro Marton Fucsovics (51°). No antes de las 9.40 se cruzan el galo Gael Monfils (203°) y el neerlandés Tallon Griekspoor (30°). Por último, aproximadamente a las 10.50, habrá choque de franceses entre Moise Kouamé (328°) y Ugo Humbert (34°).
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026
Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo
- Rafael Nadal (España) - 11 títulos
- Ilie Năstase (Rumania), Bjorn Borg (Suecia), Thomas Muster (Austria) y Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Tres
- Guillermo Vilas (Argentina), Mats Wilander (Suecia), Ivan Lendl (Checoslovaquia), Sergi Bruguera (España), Gustavo Kuerten (Brasil), Juan Carlos Ferrero (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Dos
- Tom Okker (Países Bajos), Nicola Pietrangeli (Italia), Zeljko Franulovic (Croacia), Andrew Pattison (Zimbawe), Manuel Orantes (España), Raúl Ramírez (México), Henrik Sundstrom (Suecia), Joakim Nystrom (Suecia), Alberto Mancini (Argentina), Andrei Chesnokov (Rusia), Andrei Medvedev (Ucrania), Marcelo Ríos (Chile), Carlos Moyá (España), Guillermo Coria (Argentina), Stan Wawrinka (Suiza), Andrey Rublev (Rusia), Fabio Fognini (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno
Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000
- 2000: Cédric Pioline (Francia).
- 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
- 2002: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2003: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2004: Guillermo Coria.
- 2005: Rafael Nadal (España).
- 2006: Rafael Nadal (España).
- 2007: Rafael Nadal (España).
- 2008: Rafael Nadal (España).
- 2009: Rafael Nadal (España).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Rafael Nadal (España).
- 2012: Rafael Nadal (España).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Rafael Nadal (España).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2019: Fabio Fognini (Italia).
- 2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2023: Andrey Rublev (Rusia).
- 2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2025: Carlos Alcaraz (España).
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