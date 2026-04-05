Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este domingo comienza la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina, pero que tiene la particularidad de tener un cuadro más pequeño que los demás. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

En la misma jornada finaliza la qualy y comienza el cuadro principal del torneo. A las 8.30, el británico Cameron Norrie (24° del ranking ATP) se enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic (58°). Luego, a las 9 juegan el chileno Alejandro Tabilo (39°) contra el húngaro Marton Fucsovics (51°). No antes de las 9.40 se cruzan el galo Gael Monfils (203°) y el neerlandés Tallon Griekspoor (30°). Por último, aproximadamente a las 10.50, habrá choque de franceses entre Moise Kouamé (328°) y Ugo Humbert (34°).

El chileno Alejandro Tabilo es el único latinoamericano que jugará este domingo en Montecarlo Bruna Prado - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Así está el cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026, con espacios vacíos que se definirán en la qualy ATP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

Rafael Nadal (España) - 11 títulos

Ilie Năstase (Rumania), Bjorn Borg (Suecia), Thomas Muster (Austria) y Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Tres

Guillermo Vilas (Argentina), Mats Wilander (Suecia), Ivan Lendl (Checoslovaquia), Sergi Bruguera (España), Gustavo Kuerten (Brasil), Juan Carlos Ferrero (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Dos

Tom Okker (Países Bajos), Nicola Pietrangeli (Italia), Zeljko Franulovic (Croacia), Andrew Pattison (Zimbawe), Manuel Orantes (España), Raúl Ramírez (México), Henrik Sundstrom (Suecia), Joakim Nystrom (Suecia), Alberto Mancini (Argentina), Andrei Chesnokov (Rusia), Andrei Medvedev (Ucrania), Marcelo Ríos (Chile), Carlos Moyá (España), Guillermo Coria (Argentina), Stan Wawrinka (Suiza), Andrey Rublev (Rusia), Fabio Fognini (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Montecarlo por amplia diferencia AP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000