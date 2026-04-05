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Masters 1000 de Montecarlo 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El tradicional certamen de Mónaco se juega desde este domingo, con un habitual cuadro principal reducido y selecto y la participación de argentinos

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Carlos Alcaraz lidera la parte alta del cuadro de Montecarlo, aunque no hará su estreno este domingo
Carlos Alcaraz lidera la parte alta del cuadro de Montecarlo, aunque no hará su estreno este domingo MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este domingo comienza la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Montecarlo, el tercer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina, pero que tiene la particularidad de tener un cuadro más pequeño que los demás. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

En la misma jornada finaliza la qualy y comienza el cuadro principal del torneo. A las 8.30, el británico Cameron Norrie (24° del ranking ATP) se enfrenta al serbio Miomir Kecmanovic (58°). Luego, a las 9 juegan el chileno Alejandro Tabilo (39°) contra el húngaro Marton Fucsovics (51°). No antes de las 9.40 se cruzan el galo Gael Monfils (203°) y el neerlandés Tallon Griekspoor (30°). Por último, aproximadamente a las 10.50, habrá choque de franceses entre Moise Kouamé (328°) y Ugo Humbert (34°).

El chileno Alejandro Tabilo es el único latinoamericano que jugará este domingo en Montecarlo
El chileno Alejandro Tabilo es el único latinoamericano que jugará este domingo en MontecarloBruna Prado - AP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026

Así está el cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026, con espacios vacíos que se definirán en la qualy
Así está el cuadro del Masters 1000 de Montecarlo 2026, con espacios vacíos que se definirán en la qualyATP

Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo

  • Rafael Nadal (España) - 11 títulos
  • Ilie Năstase (Rumania), Bjorn Borg (Suecia), Thomas Muster (Austria) y Stefanos Tsitsipas (Grecia) - Tres
  • Guillermo Vilas (Argentina), Mats Wilander (Suecia), Ivan Lendl (Checoslovaquia), Sergi Bruguera (España), Gustavo Kuerten (Brasil), Juan Carlos Ferrero (España) y Novak Djokovic (Serbia) - Dos
  • Tom Okker (Países Bajos), Nicola Pietrangeli (Italia), Zeljko Franulovic (Croacia), Andrew Pattison (Zimbawe), Manuel Orantes (España), Raúl Ramírez (México), Henrik Sundstrom (Suecia), Joakim Nystrom (Suecia), Alberto Mancini (Argentina), Andrei Chesnokov (Rusia), Andrei Medvedev (Ucrania), Marcelo Ríos (Chile), Carlos Moyá (España), Guillermo Coria (Argentina), Stan Wawrinka (Suiza), Andrey Rublev (Rusia), Fabio Fognini (Italia) y Carlos Alcaraz (España) - Uno
Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Montecarlo por amplia diferencia
Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Montecarlo por amplia diferenciaAP

Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000

  • 2000: Cédric Pioline (Francia).
  • 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
  • 2002: Juan Carlos Ferrero (España).
  • 2003: Juan Carlos Ferrero (España).
  • 2004: Guillermo Coria.
  • 2005: Rafael Nadal (España).
  • 2006: Rafael Nadal (España).
  • 2007: Rafael Nadal (España).
  • 2008: Rafael Nadal (España).
  • 2009: Rafael Nadal (España).
  • 2010: Rafael Nadal (España).
  • 2011: Rafael Nadal (España).
  • 2012: Rafael Nadal (España).
  • 2013: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).
  • 2015: Novak Djokovic (Serbia).
  • 2016: Rafael Nadal (España).
  • 2017: Rafael Nadal (España).
  • 2018: Rafael Nadal (España).
  • 2019: Fabio Fognini (Italia).
  • 2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.
  • 2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
  • 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
  • 2023: Andrey Rublev (Rusia).
  • 2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
  • 2025: Carlos Alcaraz (España).
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