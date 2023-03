Rafael Nadal salió del Top 10 después de 18 años y su caída en el ranking marca el final de una era

escuchar

El domingo 24 de abril de 2005, cuando la cotización del dólar en la Argentina era de 2,91 pesos, el tenista español Rafael Nadal conquistó el título de Barcelona al derrotar a su compatriota Juan Carlos “Mosquito” Ferrero por 6-1, 7-6 (7-4) y 6-3. El zurdo tenía 18 años y diez meses, y todavía no había ganado ni siquiera el primero de los catorce trofeos de Roland Garros que hoy ostenta. El éxito en el tradicional Conde de Godó le permitió amanecer el lunes 25 de abril dentro del Top 10 por primera vez : saltó del 11° al 7°. Desde entonces, el Matador nunca había dejado de ser una de las mejores diez raquetas del circuito..., hasta este lunes, que apareció número 13 en la clasificación. De esta manera se termina uno de los registros más impresionantes de la historia del tenis.

La posición actual de Rafael Nadal: 13°; salió del Top 10 por primera vez luego de 18 años

Entre aquel lunes de 2005 y éste pasaron, exactamente, 6538 días (912 semanas), un período prácticamente imposible de dimensionar . Cuando un adolescente mallorquín que jugaba con musculosa y pantalones pescadores saltó a la súper elite, el Top 10 (el selecto club del tenis) estaba conformado por muchos galácticos. Vale la pena repasar ese puñado de estrellas: el suizo Roger Federer (con 23 años) lideraba el ranking; debajo suyo aparecían otros número 1 como el australiano Lleyton Hewitt (2°), el estadounidense Andy Roddick (3°) y el ruso Marat Safin (4°); Gastón Gaudio era el 5° y el británico Tim Henman, el 6°; detrás de Nadal (7°) figuraban figuras como el estadounidense Andre Agassi (8°; tenía 34 años), el español Carlos Moya (9°; actual entrenador de Nadal) y David Nalbandian (10°, tenía 23 años; Guillermo Coria era 11° y Guillermo Cañas, 13°).

Así estaba el ranking mundial en abril de 2005, cuando Nadal ingresó por primera vez en el Top 10

Nadal disputó su último partido el 18 de enero. Una -prematura- derrota por 6-4, 6-4 y 7-5 frente al estadounidense Mackenzie McDonald, en la segunda ronda del Abierto de Australia que defendía, no fue lo más doloroso para él. Lo más angustiante fue padecer una nueva lesión: en el psoas iliaco de la pierna izquierda. Desde entonces no volvió a competir y su reaparición en el tour está proyectada para Montecarlo (desde el 9 de abril), el primer Masters 1000 de la gira europea sobre polvo de ladrillo, la superficie que dominó como nadie. A Nadal se le restaron los 600 puntos correspondientes a la final de Indian Wells 2022; esa situación, combinada con los resultados del polaco Hubert Hurkacz (actual 9°; +2), del italiano Jannik Sinner (11°; +2) y del británico Cameron Norrie (12°), desalojaron a Rafa del Top Ten y lo relegaron al decimotercer escalón. Además, el estadounidense Frances Tiafoe amenaza la 13a posición de Nadal ya que está ubicado 14°, con apenas cinco puntos de diferencia (2715 vs. 2710) y podría superarlo en el Miami Open, que comenzará este miércoles.

El 24 de abril de 2005, Nadal (con 18 años) ganó el título en Barcelona y al otro día aparecería, por primera vez, en el Top 10 de la ATP https://twitter.com/atptour

La salida de Nadal del Top 10 representa, sin dudas, un cambio de época. Su vigencia y longevidad en el circuito, pese a todos los obstáculos físicos que sufrió, marcaron un tiempo dorado, dejaron una huella. Apenas un ejemplo para entender el registro del que Rafa, el 22 veces campeón individual de Grand Slam, se desprendió: para igualar al mallorquín, Carlitos Alcaraz (el niño maravilla que regresó a la cima del ranking ATP luego de conquistar el título en Indian Wells, al vencer al ruso Daniil Medvedev en la final por 6-3 y 6-2) tendría que permanecer en el Top 10 hasta la última semana de octubre de..., 2039. El murciano, que se convirtió en una de las diez mejores raquetas en abril de 2022, no había cumplido los dos años cuando Nadal se encumbró como uno de los mejores diez del tour.

Rafael Nadal, en enero pasado en Australia, cuando se lesionó y perdió en la segunda ronda del Grand Slam aussie MANAN VATSYAYANA - AFP

Luego del torneo de Montecarlo, Nadal tiene planificado actuar en el ATP 500 de Barcelona (17/4), en los Masters 1000 de Madrid (26/4) y Roma (10/5), y en Roland Garros (28/5), el major que buscará obtener por decimoquinta vez para, además, desempatar la extraordinaria cifra de títulos grandes en singles con el serbio Novak Djokovic (el serbio llegó a los 22 trofeos en el último Australian Open). Desde hace días que el Matador difunde imágenes de sus entrenamientos sobre el polvo de ladrillo de su academia, en Manacor. La competencia y el tiempo dirán cuánto combustible le queda. Claro que nada, ni siquiera la pérdida del ranking -por más inusual que luzca-, opacará su leyenda.

Los argentinos en el ranking ATP y WTA

Francisco Cerúndolo (31°) sigue siendo el mejor argentino del ranking ATP. Lo siguen, en el Top 100, Sebastián Báez (33°; +2), Diego Schwartzman (38°), Pedro Cachin (63°; +3), Federico Coria (67°; -3), Tomás Etcheverry (73°; -12) y Facundo Bagnis (100°; -4). Además, Facundo Díaz Acosta (22 años) alcanzó su mejor posición (163°, +9).

Entre las mujeres, Nadia Podoroska figura 107° (+1) y la siguen Lourdes Carlé (153°), Paula Ormaechea (168°; +6), Julia Riera (263°; +3), Solana Sierra (357°; +6) y Martina Capurro Taborda (377°; +23).