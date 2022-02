Récord: el Argentina Open 2022 fue el que más entradas vendió desde 2008

El regreso del público con el aforo al 100% en el Argentina Open marcó un registro histórico en la temporada 2022. Según afirmaron desde la organización del torneo, para cuando el torneo culmine habrán concurrido un total de 59.346 personas sobre una capacidad de 65.700, lo que suponen los mejores números de venta de entradas en la historia del certamen desde 2008.

Cabe destacar que en 2006, 2007 y 2008, los únicos años en los que asistieron más de 60 mil espectadores, el Court Central Guillermo Vilas contó con unas tribunas tubulares adicionales que permitieron aumentar su aforo con respecto a los números actuales, de modo que el único otro año en el que hubo mayor concurrencia fue 2004 (59.520), torneo que contó con la presencia de estrellas como Carlos Moyá, Gustavo Kuerten y Nicolás Massú, además de figuras de la Legión como Gastón Gaudio, Agustín Calleri, Juan Ignacio Chela y Guillermo Coria, el campeón de aquel certamen.

La presencia de Juan Martín del Potro fue un factor central para entender el récord de asistencia en el Argentina Open, pero no fue el único. Prensa Argentina Open

Martín Jaite, director del Argentina Open, le explicó a LA NACION el éxito de ventas del torneo como el resultado de múltiples factores que tuvieron lugar al mismo tiempo: “Estamos saliendo de una pandemia y la gente tiene ganas de salir. Hay un cuadro de jugadores muy interesante, tanto de argentinos como extranjeros. La confirmación del regreso de Del Potro una semana antes también potenció todas nuestras ventas, aunque previo al anuncio ya teníamos una venta anticipada muy importante”.

Por otra parte, el encargado de comunicación del certamen, Maximiliano Boso, acota que el regreso de la Torre de Tandil fue la frutilla del postre de una tendencia que luego aumentó: “Lo que prueba la buena venta de entradas, además de lo de Del Potro, fue que la sesión del miércoles a la noche se agotó aun cuando la gente ya sabía que Juan Martín no la jugaba, además de la muy buena venta de las jornadas diurnas, que promedió 4000 personas, hasta llegar al tope de hoy con entradas agotadas. Se combinaron las dos cosas, por un lado las ganas de ver el torneo, entendible por la ansiedad después de un año de pandemia, y además, el factor Del Potro”.

“A veces es un efecto dominó. A medida que se van agotando las entradas, la gente se va empezando a desesperar”, elabora Jaite. “Me parece que el precio de las entradas era algo relativamente razonable. También pesa la historia del torneo, ya tenemos un promedio alto de gente que nos compra entradas”.

Uno de los factores que también influyeron en el récord fue la presencia de turistas, tanto del interior como del exterior, que aprovechan el abono de fin de semana que cubre el viernes, sábado y domingo. “Me impresionó mucho la gente que llegaba para comprar entradas con su valija”, señala el también excapitán del equipo argentino de Copa Davis. “Me llamó poderosamente la atención para bien, porque en realidad lo que uno busca en un torneo como este es que la gente que viene del interior o de países limítrofes pueda disfrutar de la ciudad y del país, y además de ver un torneo para el que no tienen que ir lejos”. Además de quienes provienen de países limítrofes, Jaite también valoró la llegada de público norteamericano e incluso europeo: “Es gente que quizá está de viaje por la Argentina y le interesó venir”.

Por último, con respecto a las expectativas de cara a las ediciones futuras del ATP de Buenos Aires, Jaite se muestra cauto: “Cuando termine el torneo hay que evaluar. Uno no puede evaluar en la euforia, y nosotros estamos eufóricos. No hay que tomar este número de referencia, porque si lo hacés es difícil superarlo, en especial en un torneo que tienen 12 sesiones, más la clasificación. Esta no es nuestra base”, concluyó.