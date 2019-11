Roger Federer, en la fiesta que se vivió en Parque Roca Crédito: @FadingTramlines

Roger Federer es un perfecto encantador. Un personaje que entiende a la perfección de qué se trata ser la máxima figura del tenis de la historia. Mide el pulso de todo. El Parque Roca se rindió a sus pies y él devolvió con todo su repertorio: buen tenis, amabilidad, risas y una energía positiva que superar cualquier obstáculo. Y parte de ese aura se desprende de algunos gestos que tuvo el suizo en pleno juego con Alexander Zverev. Desde una sesión de fotos privada para un fanático en medio del partido hasta bailar al ritmo de Queen. Simplemente fantástico.

El comienzo del show se dio con los primeros acordes de We Will Rock You, que se transformó en el We Will Ro Ger, a lo que el tenista respondió con unos pequeños pasos de baile que hicieron delirar a todo el Parque Roca. Y la misma escena continuó en el segundo set.

En un paralelo con la música, Federer es uno de los Beatles, o un Rolling Stone. Es Beethoven con raqueta. Lo que el máximo ganador de trofeos de Grand Slam (20) genera en el público es digno de un estudio científico. La gente se derrite ante su estética, se desploma ante su técnica sublime. Y se divierte ante sus bromas, que surgen repentinamente cuando muchos creen que es pura frialdad helvética. El gran Roger entiende el juego y el código del entretenimiento como pocos: combina golpes de autor con guiños al público.

Como sucedió cuando un fanático le gritó desde la tribuna y él, antes de recibir un saque de Zverev, comenzó a posar de varias maneras para que el hincha pudiera tener la mejor imagen. Primero le ofreció una postura convencional, cuando advirtió que la gente se divertía con eso, siguió con una serie de gestos técnicos para que desde la tribuna pudiera captar el mejor momento. Su risa pícara cerró uno de los mejores momentos de la noche.

Y como maneja los tiempos como nadie hasta se detuvo durante el movimiento de un saque cuando, a la distancia, advirtió a una suerte de "falso Federer" en la tribuna, que muy suelto de cuerpo y con raqueta en mano se puso de pie y le gritó "¡Hola, hermano!". Roger, el verdadero, se tentó de risa. Fue una auténtica fiesta.

